Meteo, come sarà l'autunno 2026? Le prime previsioni

Introduzione
L’estate è ormai agli sgoccioli: mercoledì 23 settembre l’equinozio d’autunno chiuderà definitivamente una delle stagioni più calde di sempre nella storia italiana (e non solo). Che temperature ci aspettano nei prossimi mesi? Ecco le prime proiezioni per l’autunno 2026 (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Previsioni meteo, inizio d’autunno stabile e soleggiato
Secondo gli esperti de iLMeteo.it, a ridosso del primo giorno d’autunno l’Italia può aspettarsi una “prevalenza di tempo stabile e soleggiato” che dovrebbe poi durare per buona parte della prossima settimana. L’Europa in generale è divisa in due a cavallo dell’equinozio. Sui settori occidentali – quindi anche sul nostro Paese - la situazione è di stabilità generale e di “tempo discreto”, grazie all’espandersi dell’anticiclone delle Azzorre e alla sua alta pressione. Discorso diverso va fatto per i territori nord-orientali, già alle prese con correnti più fredde di origine polare, in arrivo dalla Scandinavia: lì il quadro è dunque più instabile, con temperature che potrebbero scendere anche al di sotto delle medie tipiche del periodo e da piogge diffuse.
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Le previsioni di fine settembre
Gli ultimi giorni di settembre in Italia saranno accompagnati dal ritorno dell’anticiclone, che spingerà ancora una volta verso l’alto le temperature, probabilmente nell’intervallo di +1-3°C rispetto alla media. È però possibile che pioverà, anche con temporali intensi, ad esempio su Sicilia e Sardegna (sempre che le correnti nei prossimi giorni non cambino il quadro, portando le piogge su altre regioni).
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Un autunno più caldo della media
Anche guardando più in là nel tempo la situazione non cambia: iLMeteo.it, analizzando i dati elaborati dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, parla di un autunno che molto probabilmente sarà in gran parte segnato da temperature al di sopra delle medie di riferimento. Sarà così soprattutto all’inizio di ottobre, che dovrebbe aprirsi sotto “un profilo termico mediamente mite, con fasi talvolta anche di caldo”.
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Un autunno piovoso (più del solito)
L’autunno che ci aspetta non sarà solo caldo, ma anche piovoso, sempre secondo le previsioni del Centro Europeo, che indicano un surplus di piogge in molte zone del bacino del Mediterraneo. Sul fronte precipitazioni, gli esperti ricordano che l’autunno è statisticamente la stagione in cui, almeno in Italia, piove di più. Nei prossimi mesi questa caratteristica potrebbe essere però più accentuata del solito, a causa delle condizioni meteo che hanno caratterizzato l'estate appena trascorsa.
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Le celle temporalesche dovute al calore dei mari
La spiegazione sta nelle temperature superficiali dei mari: durante l’estate hanno toccato livelli record e ancora adesso viaggiano su valori anche di diversi gradi più in alto della media. Il calore immagazzinato in superficie, spiega iLMeteo.it, funziona come “un serbatorio di energia potenziale per i sistemi perturbati”. In sintesi, nasceranno celle temporalesche dall’incontro tra i primi banchi d’aria fredda in arrivo dalla zona nordatlantica o artica con il calore delle superfici marine. Ancora non si sa se le celle temporalesche si trasformeranno in supercelle temporalesce, fenomeni tanto brevi quanto imprevedibili, capaci per la loro intensità di arrecare danni ingenti. La supercella è di fatto un tipo particolare di temporale, che ha come caratteristica principale la presenza al suo interno di una corrente ascensionale in rotazione dove convivono masse d’aria calda e fredda. All'occhio umano si riconosce facilmente per la presenza di nubi a muro.
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Dove pioverà di più durante l’autunno?
Non è ancora possibile sapere con precisione quali saranno i territori più interessati dalle piogge in arrivo, perché per il momento abbiamo in mano soltanto previsioni a lungo termine (proiezioni macroscopiche e probabilistiche), che non riescono a scendere nel dettaglio come i bollettini metereologici a breve termine.
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