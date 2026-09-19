Meteo, come sarà l'autunno 2026? Le prime previsioni

La spiegazione sta nelle temperature superficiali dei mari: durante l’estate hanno toccato livelli record e ancora adesso viaggiano su valori anche di diversi gradi più in alto della media. Il calore immagazzinato in superficie, spiega iLMeteo.it, funziona come “un serbatorio di energia potenziale per i sistemi perturbati”. In sintesi, nasceranno celle temporalesche dall’incontro tra i primi banchi d’aria fredda in arrivo dalla zona nordatlantica o artica con il calore delle superfici marine. Ancora non si sa se le celle temporalesche si trasformeranno in supercelle temporalesce, fenomeni tanto brevi quanto imprevedibili, capaci per la loro intensità di arrecare danni ingenti. La supercella è di fatto un tipo particolare di temporale, che ha come caratteristica principale la presenza al suo interno di una corrente ascensionale in rotazione dove convivono masse d’aria calda e fredda. All'occhio umano si riconosce facilmente per la presenza di nubi a muro.

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