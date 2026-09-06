A preoccupare è soprattutto la combinazione di intensità, durata e ampiezza degli effetti. Per la Wmo, la probabilità che El Niño continui nei prossimi mesi è “eccezionalmente alta, prossima al 100%”. Il fenomeno si ripresenta normalmente ogni due-sette anni, ma l'episodio attuale presenta caratteristiche fuori dall'ordinario.

Il riscaldamento del Pacifico centro-orientale potrebbe modificare temperature e precipitazioni in diverse aree del mondo, aumentando localmente il rischio di alluvioni, siccità e caldo estremo. Anche Europa e Italia potrebbero risentirne, rendendo l'evoluzione dei prossimi mesi determinante per capire come sarà l'inverno 2026-2027.

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