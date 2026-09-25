Scuola, come sarà stabilito il tetto per studenti stranieri in classe

Introduzione

Nel Consiglio dei ministri del 24 settembre è stato approvato il decreto scuola. Dodici articoli e diverse novità per il sistema scolastico, dalla lotta al cyberbullismo e alla dispersione scolastica al rafforzamento dei servizi digitali, passando per i fondi destinati ai libri di testo e all'edilizia scolastica. Ma soprattutto le misure per l'integrazione degli studenti stranieri e il divieto di burqa e niqab in classe.