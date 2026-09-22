Nella direttiva interministeriale dello scorso gennaio che ha previsto i controlli si afferma che "la scuola è il luogo dove si insegnano la cultura del rispetto e il contrasto di ogni forma di violenza" e "la sicurezza è la condizione della autentica libertà". Il testo ricorda poi "che le attività di presidio del territorio, di vigilanza e di intervento tempestivo costituiscono una condizione necessaria per contrastare fenomeni illeciti e affermare in modo concreto la presenza dello Stato" e "per risultare pienamente efficaci, devono essere accompagnate dal rafforzamento della capacità di prevenzione, attraverso la definizione di metodi condivisi per la gestione delle segnalazioni, la tempestiva attivazione delle forze di polizia e il coinvolgimento dei servizi competenti nei casi di fragilità o disagio giovanile".

Ti potrebbe interessare anche: Piantedosi: "Coltelli a scuola? Soprattutto figli di immigrati"