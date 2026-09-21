La proposta di Meloni sul tetto di studenti stranieri per classe ha suscitato, come al solito, applausi da una parte e critiche dall’altra. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi Anp, ha sottolineato come la questione, seppur “fondata e condivisibile” in termini didattici, sia di difficile applicazione in termini tecnici. “La scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, soprattutto per infanzia e primaria”, e "se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri che facciamo? Li mandiamo via?", ha osservato. Ha anche ricordato che “un paio di anni fa” è stata emanata dal ministero dell'Istruzione una circolare che raccomandava un tetto del 30% di studenti stranieri per classe ma che, proprio per i motivi detti sopra, "non ha potuto trovare applicazione".