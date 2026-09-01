Scioperi, manifestazioni e proteste a settembre: calendario e date

Venerdì 25 e sabato 26 settembre è in programma uno sciopero nazionale generale di 24 ore proclamato dal sindacato Csle con l'adesione di Fi-si e rivolto a categorie che operano nel settore pubblico e privato. Tra i comparti coinvolti ci sono: ministeri, ferrovie, regioni a statuto speciale, funzioni locali, province autonome, autorità indipendenti, benzinai, istruzione e sanità. Ad essere interessati è inoltre il personale operante nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che incrocerà le braccia per 4 ore.