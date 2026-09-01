Scioperi, manifestazioni e proteste a settembre: calendario e date

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a settembre: calendario e dateCronaca
Introduzione
Dopo la pausa estiva, a settembre si tengono diversi scioperi che coinvolgeranno soprattutto il settore dei trasporti. Dai treni agli aeroporti fino alle astensioni dal lavoro nel trasporto pubblico locale: ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario.
Quello che devi sapere
4 settembre - trasporto pubblico locale a Genova
Il mese parte con scioperi nel trasporto pubblico locale (bus, tram e metro) in alcune grandi città, a partire da Genova dove venerdì 4 settembre è in programma un'astensione dal lavoro in Atm. L'agitazione, indetta da Cub Trasporti, interesserà il servizio urbano ed extraurbano dalle 9:30 alle 17:00.
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5-7 settembre - trasporto pubblico locale a Venezia, Vicenza
Sabato 5 settembre sarà invece la volta di Venezia dove è in programma uno stop di 4 ore, dalle 16:00 alle 20:00, dei lavoratori di Atvo aderenti allo sciopero proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Faisa Cisal.
Lunedì 7 settembre la protesta arriva a Vicenza dove Cub Trasporti ha indetto la sospensione dei mezzi Tpi per l'intera giornata, pur nel rispetto delle fasce di garanzia.
7-8 settembre - sciopero del trasporto ferroviario
A livello nazionale, si inizia lunedì 7 settembre, con il trasporto ferroviario coinvolto in uno sciopero di 24 ore. L'agitazione, indetta da Assemblea nazionale Pdm/Pdb, con inizio alle 21:18 del 7 fino alle 21:17 di martedì 8 riguarderà il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper Scarl.
Nella stessa giornata, è in programma uno sciopero, proclamato da Sgb e Cub trasporti e dal Cat nel trasporto merci e, più in generale, nell'attività ferroviaria.
A livello regionale, in Piemonte va segnalato lo sciopero di 24 ore indetto da Osr Orsa Ferrovie che coinvolge il personale di Trenitalia, direzione customer operations Csvd regionale. Nella sola giornata di lunedì 7 settembre, in Trentino Alto Adige è in programma uno sciopero di 8 ore dalle 9:00 alle 17:00 che coinvolgerà il personale Trenitalia appartenente alla Direzione operazioni e rete (Dor).
10 settembre, trasporto pubblico locale a Trento, Foggia
Sul fronte del trasporto pubblico locale, giovedì 10 settembre a Trento e a Foggia sono in programma due scioperi che coinvolgeranno i mezzi urbani ed extraurbani. Nel capoluogo trentino è previsto un fermo dalle 11:00 alle ore 15:00 mentre nella città pugliese l'astensione dal lavoro coprirà l'intera giornata dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.
10-11 settembre, sciopero Rfi
Per chi viaggia sulla rete ferroviaria, potenziali criticità potrebbero subentrare nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 settembre per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Orsa che toccherà il personale della manutenzione, amministrativo e ingegneristico di Rfi Doit ut Sud a Verona. L'agitazione scatterà dalle 21:00 del 10 fino alle 20:59 dell'11.
Per quanto riguarda il trasporto merci su rotaia, dalle 16:00 di giovedì 10 alle 16:00 di venerdì 11 settembre è in programma lo sciopero nazionale dei lavoratori di Captrain Italia proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.
11-13 settembre, scioperi nel trasporto aereo
In tema di trasporto aereo, venerdì 11 settembre è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore di Poste Air Cargo indetto da Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl, Uiltrasporti.
I disagi maggiori potrebbero però verificarsi nella giornata di domenica 13 settembre per lo sciopero proclamato da Usb Lavoro privato che, dalle 11:00 alle 15:00 coinvolgerà il personale di Toscana Aeroporti, Gh Toscana e Consulta negli scali di Pisa e Firenze.
Nella stessa giornata del 13 settembre, incroceranno le braccia gli istituti di vigilanza di diversi scali: Roma Fiumicino, Malpensa e Torino.
12 settembre - Vigili del Fuoco
Per sabato 12 settembre è in programma un'astensione dal lavoro, proclamata da Uil Fp a livello nazionale, dei Vigili del Fuoco. Il personale operativo turnista in servizio nelle sedi aeroportuali si fermerà dalle 15:00 alle 18.00. Mentre il personale operativo turnista, tecnico e amministrativo a servizio giornaliero incrocerà le braccia per l'intero turno.
14 settembre, trasporto pubblico locale a Bergamo
Il calendario degli scioperi nel trasporto pubblico locale prosegue con Bergamo dove lunedì 14 settembre è in programma un'astensione dal lavoro in Arriva Italia della durata di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal.
15 settembre, trasporto pubblico locale
Sul fronte del Tpi, la giornata più complicata del mese potrebbe essere quella di martedì 15 settembre con possibili disagi in diverse grandi città. In quella stessa data la protesta interesserà Firenze dove Autolinee Toscana si fermerà da inizio servizio alle 4:15, dalle 8.:14 alle 12.30 e dalle 14:29 a fine servizio; A Ravenna i lavoratori di Start Romagna aderenti alla mobilitazione incroceranno le braccia dalle 8:30 alle 12.00. Mentre a Napoli il personale dell'area ferro di Anm si asterrà dalle 12:45 alle 16:45. A Prato, Autolinee Toscane si fermerà da inizio servizio alle 4:15, dalle 8:14 alle 12.30 e dalle 14:29 a fine servizio. La protesta torna di nuovo a Venezia (Atvo) per l'intera giornata e a Pisa (Autolinee Toscane), con uno sciopero previsto dalle 17:30 alle 21:30.
22 settembre, trasporto pubblico locale in Umbria
Martedì 22 settembre la protesta nel settore Tpi riguarderà invece l'Umbria per lo sciopero di Busitalia Sita Nord. Verranno rispettate le fasce garanzia a Perugia e Spoleto dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00, a Terni dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 15:30. Mentre per i servizi ferroviari le fasce di garanzia saranno dalle 5:45 alle 8:45 e dalle 11:45 alle 14:45.
25-26 settembre - sciopero generale Csle
Venerdì 25 e sabato 26 settembre è in programma uno sciopero nazionale generale di 24 ore proclamato dal sindacato Csle con l'adesione di Fi-si e rivolto a categorie che operano nel settore pubblico e privato. Tra i comparti coinvolti ci sono: ministeri, ferrovie, regioni a statuto speciale, funzioni locali, province autonome, autorità indipendenti, benzinai, istruzione e sanità. Ad essere interessati è inoltre il personale operante nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che incrocerà le braccia per 4 ore.
Dal 23 al 29 settembre, Camere Penali Italiane
Sul fronte giustizia, da mercoledì 23 a martedì 29 settembre è previsto uno sciopero nazionale indetto dalle Unioni Camere Penali Italiane.
30 settembre, sciopero nel trasporto aereo
Chiude il mese lo sciopero nazionale di 4 ore proclamato da Uiltrasporti dei lavoratori Enav e Techno Sky, la società collegata responsabile della gestione e della manutenzione hardware e software dell’intera gamma di impianti e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza al volo. L'agitazione prenderà avvio alle 13:00 e si prolungherà fino alle 17:00.
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