Introduzione
Quella in arrivo sarà una settimana all’insegna del bel tempo su tutta Italia. Dopo una domenica 20 settembre che porta con sé alcuni strascichi di maltempo sulle regioni meridionali, da lunedì 21 un temporaneo rinforzo dell’alta pressione provocherà condizioni di generale stabilità ovunque. E con il cielo sereno tornano anche a salire le temperature: nei primi giorni della settimana i valori massimi torneranno a toccare i 30-31 gradi in diverse località del Sud e si porteranno su valori analoghi, al di sopra della media del periodo, anche in città come Roma. Queste condizioni si prolungheranno almeno fino alla metà della settimana: da mercoledì correnti più fresche da Est potrebbero determinare un aumento dell’instabilità. Ecco le previsioni nel dettaglio.
Quello che devi sapere
Domenica strascichi di maltempo al Sud
La pressione in calo degli ultimi giorni ha provocato tempo instabile specialmente al Meridione. Anche nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, gli strascichi di una perturbazione, anche se ormai indebolita, continuano a interessare il Sud: soprattutto Sicilia, Calabria e Pollino dove l'atmosfera più instabile provocherà precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporale. Al contrario, come afferma il meteorologo de iLMeteo.it, Federico Brescia, “le regioni del Centro e del Nord trascorreranno una domenica caratterizzata da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso”.
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Danni per la grandine in Puglia
E il maltempo al Sud nelle ultime ore ha colpito violentemente la Puglia con grandine, bombe d'acqua, forti raffiche di vento e fenomeni vorticosi che hanno provocato danni nelle campagne. Particolarmente pesante, secondo Coldiretti Puglia, è la situazione per i vigneti di uva da tavola nelle campagne di Gioia del Colle e Santeramo in Colle, dove la grandine ha colpito i grappoli proprio nel pieno della campagna di raccolta. Il maltempo, secondo la ricognizione fatta dall'associazione, ha interessato un'ampia fascia della regione, dal barese al brindisino, con grandinate e nubifragi segnalati anche nell'area di Acquaviva delle Fonti e Cassano delle Murge.
Torna la stabilità
Con l’avvio della nuova settimana la Penisola tornerà a compattarsi all’insegna del bel tempo. Una maggiore stabilità atmosferica porterà su tutta Italia cielo sereno e un lieve rialzo delle temperature: nei primi giorni della settimana, infatti, i valori massimi toccheranno i 30-31 in diverse località del meridione e si porteranno su valori analoghi, superiori alla media del periodo, anche in città come Roma.
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Rimonta dell’anticiclone
Da lunedì 21 settembre tornerà l'anticiclone delle Azzorre che porterà condizioni tipiche della fine dell'estate: la giornata sarà quindi stabile, soleggiata e più calda su gran parte delle regioni. Soltanto su Sicilia e Calabria potranno esserci dei rovesci intermittenti, più probabili nel corso delle ore pomeridiane. Come spiega il meteorologo de iLMeteo.it Mattia Gussoni, “questa vasta area di alta pressione, di origine oceanica e subtropicale, agirà come una barriera contro le perturbazioni atlantiche, garantendo stabilità atmosferica, cieli sereni e venti deboli su gran parte del territorio”. Come anticipato, anche le temperature torneranno a salire superando le medie climatiche del periodo di circa 4-5 gradi. Città come Torino, Milano e Bologna registreranno massime intorno ai 28-29 gradi mentre a Roma e Firenze si toccheranno i 30 gradi.
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Le previsioni di lunedì 21 settembre nel dettaglio
La giornata di lunedì sarà caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Questo garantirà un tempo maggiormente stabile al Nord. Al mattino il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori e la giornata proseguirà all’insegna del sole. Temperature miti con valori massimi attesi tra i 26 e i 29 gradi su tutte le città. Sulle regioni del Centro un campo di alta pressione di matrice oceanica porterà con sé un tempo ampiamente stabile ovunque, con annuvolamenti diffusi possibili su tutte le regioni, ma senza piogge associate. Serata stabile. Temperature in lieve rialzo con valori massimi compresi tra i 25-26 gradi di Ancona e Campobasso e i 30 di Firenze e Roma. Torna la stabilità anche al Meridione con l’anticiclone delle Azzorre che inizia ad avanzare sulle regioni del Sud. Alcune zone continueranno a essere interessate da una temporanea instabilità come la provincia di Messina che, nelle ore del mattino, potrebbe essere interessata da qualche isolato temporale. Sole altrove. Nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei rovesci anche intensi sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con valori massimi attesi tra i 25 e i 30 gradi su gran parte delle città.
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Nuova inversione da metà settimana
L’alta pressione e l’anticiclone delle Azzorre garantiranno bel tempo su tutta la penisola almeno fino a metà settimana. Lo scenario, tuttavia, potrebbe di nuovo cambiare a partire da mercoledì 23 settembre, in concomitanza con l'equinozio d'Autunno, quando l’ingresso di correnti più fresche da Est potrebbe causare un aumento dell’instabilità prevalentemente sulle regioni del Centro e del Sud, in particolare lungo il versante adriatico.