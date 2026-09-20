E il maltempo al Sud nelle ultime ore ha colpito violentemente la Puglia con grandine, bombe d'acqua, forti raffiche di vento e fenomeni vorticosi che hanno provocato danni nelle campagne. Particolarmente pesante, secondo Coldiretti Puglia, è la situazione per i vigneti di uva da tavola nelle campagne di Gioia del Colle e Santeramo in Colle, dove la grandine ha colpito i grappoli proprio nel pieno della campagna di raccolta. Il maltempo, secondo la ricognizione fatta dall'associazione, ha interessato un'ampia fascia della regione, dal barese al brindisino, con grandinate e nubifragi segnalati anche nell'area di Acquaviva delle Fonti e Cassano delle Murge.