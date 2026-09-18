San Gennaro e la liquefazione del sangue: quando accade e perché

La collezione di gioielli contiene preziosi cimeli che portano con sé secoli di arte e di storia. La mitra è un capolavoro di oreficeria realizzato in argento dorato e incorpora 3326 diamanti, 198 smeraldi e 168 rubini, con un peso totale di 18 chili. Le pietre furono scelte per rappresentare le tre virtù teologali: diamanti per la fede, rubini per la carità e smeraldi per la speranza.

La collana di San Gennaro è un oggetto di valore inestimabile, che narra 250 anni di storia europea a Napoli, perché negli anni si è arricchita dei doni di Re, regine, nobili e devoti che hanno voluto omaggiare il santo: Carlo di Borbone Carlo III e sua moglie Maria Amalia di Sassonia, Francesco I di Borbone, Maria Carolina d’Austria, Vittorio Emanuele II di Savoia e Giuseppe Bonaparte.