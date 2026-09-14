Meteo, mercoledì in arrivo una nuova svolta: ecco cosa succederà

Introduzione

L'anticiclone delle Azzorre regala due giorni di stabilità, ma da mercoledì 16 settembre una perturbazione nord-atlantica spazzerà via la mitezza, con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nel dettaglio, l'inizio della settimana si apre all'insegna del sole su buona parte del Paese grazie all'influenza temporanea dell'anticiclone delle Azzorre. Tra lunedì 14 e martedì 15 settembre, l'Italia beneficerà di cieli sereni o poco nuvolosi e di un clima gradevole, fatta eccezione per qualche isolata incertezza sul Nord-est, sul versante adriatico e in Sicilia, quest'ultima lambita da un vortice ciclonico diretto verso la Grecia. Si tratterà, tuttavia, solo di una breve parentesi: l'alta pressione rimarrà confinata in pieno oceano, lasciando la penisola totalmente scoperta e vulnerabile alle correnti instabili del Nord Atlantico.