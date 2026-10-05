Meteo, inizia la settimana di maltempo e nubifragi: ecco quando e dove

Introduzione
La settimana che si apre in Italia si lascia alle spalle l'anticiclone subtropicale che a lungo ha dominato sulla nostra penisola, e il cedimento dell'alta pressione lascerà spazio al ritorno delle piogge
Quello che devi sapere
Addio alta pressione, ecco le correnti atlantiche
Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica, che proviene dal Nord Europa verso la Penisola Iberica. La struttura ciclonica - ci indicano le previsioni meteo de ilmeteo.it - traslerà verso est interessando Francia e Germania, coinvolgendo gradualmente le regioni del Nord e del Centro Italia con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente
Arrivano le piogge e il calo delle temperature, ecco quando
La giornata di oggi lunedì 5 ottobre è caratterizzata da condizioni meteo per lo più asciutte in Italia anche se qualche pioggia non mancherà specie su Nord-Est e zone interne del Centro. Nella giornata di domani cresce l'instabilità al Nord, specie settori alpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna con precipitazioni sparse. Ma nella seconda metà della settimana il transito di bassa pressione porterà un peggioramento del tempo anche sul Mediterraneo, con Il Nord maggiormente coinvolto mercoledì, mentre giovedì e venerdì piogge e temporali scenderanno verso il Centro-Sud accompagnati anche da un calo delle temperature
Le previsioni per lunedì 5 ottobre
Secondo quanto riporta ilmeteo.it la nuvolosità è in aumento al Centro-Nord, mentre il tempo resta in prevalenza soleggiato al Sud. Precipitazioni sui settori alpini (in particolare centrorientali), con parziale interessamento pomeridiano delle zone interne della Sardegna e del litorale tirrenico toscano
Le previsioni per lunedì 5 ottobre - Le zone
- Nord: al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni di nord-est, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio locale instabilità su Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; generalmente poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o al più poco nuvolosi
- Centro: al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali; in serata e in nottata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni associati.
- Sud e isole: cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore diurne sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; maggiore variabilità sulla Sardegna, con qualche piovasco pomeridiano. In serata e in nottata nuvolosità in aumento su tutti i settori con ancora qualche pioggia sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in rialzo, massime stazionarie o in calo al centro-nord, in lieve rialzo al sud.
Le previsioni per martedì 6 ottobre
Per martedì la nuvolosità si estenderà al Centro-Nord con precipitazioni su Sardegna e regioni tirreniche, anche a carattere temporalesco. Debole instabilità in estensione a Sicilia e Calabria con piogge sparse.
Le previsioni per mercoledì 6 ottobre - Le zone
Ecco le previsioni per il 6 ottobre per le varie zone dell'Italia secondo i dati rilevati dal Centro Meteo Italiano:
- Nord: al mattino piogge deboli sul Piemonte, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali sparsi sulla Liguria e sulle Alpi, in particolare su Trentino-Alto Adige; addensamenti con fenomeni isolati su Lombardia ed Emilia-Romagna; poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche residuo piovasco sul Piemonte.
- Centro: al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, con piogge deboli su Lazio e Abruzzo e addensamenti compatti sulle Marche. Al pomeriggio temporali localizzati sul Lazio con fenomeni sparsi fino all'Abruzzo; variabilità asciutta su Toscana e Umbria, in miglioramento in serata con nuvolosità persistente su tutti i settori.
- Sud e isole: al mattino tempo in prevalenza stabile salvo temporali diffusi sulla Sardegna. Al pomeriggio variabilità in aumento su Campania e Molise, asciutto altrove; in serata piogge deboli in sconfinamento sulle zone interne di Campania e Molise, tempo stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in rialzo ovunque; massime in generale diminuzione.
Le previsioni per mercoledì 7 ottobre
Peggiorano le condizioni al Centro-Nord, dove transiterà il fronte freddo, con precipitazioni diffuse e intensificazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera.
Le previsioni per giovedì 8 ottobre
La perturbazione - sempre secondo quanto riporta ilmeteo.it - colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al Nord-Ovest, che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
Le previsioni per venerdì 9 ottobre e per il weekend
Anche se l'attendibilità per il weekend resta bassa, si prevede una residua instabilità con piogge sparse su Triveneto e Centro-Sud, alternate a fasi asciutte. Nel fine settimana dovrebbe aumentare di nuovo la pressione e favorire un graduale ripristino di condizioni di stabilità.