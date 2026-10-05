Meteo, inizia la settimana di maltempo e nubifragi: ecco quando e dove

La giornata di oggi lunedì 5 ottobre è caratterizzata da condizioni meteo per lo più asciutte in Italia anche se qualche pioggia non mancherà specie su Nord-Est e zone interne del Centro. Nella giornata di domani cresce l'instabilità al Nord, specie settori alpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna con precipitazioni sparse. Ma nella seconda metà della settimana il transito di bassa pressione porterà un peggioramento del tempo anche sul Mediterraneo, con Il Nord maggiormente coinvolto mercoledì, mentre giovedì e venerdì piogge e temporali scenderanno verso il Centro-Sud accompagnati anche da un calo delle temperature