Previsioni meteo, allerta per maltempo in 6 regioni: ecco quali

Introduzione

È in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo a causa del transito di una depressione sul Tirreno. Saranno colpite le regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, allerta gialla su gran parte di Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana.