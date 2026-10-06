Previsioni meteo, allerta per maltempo in 6 regioni: ecco quali

Introduzione
È in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo a causa del transito di una depressione sul Tirreno. Saranno colpite le regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, allerta gialla su gran parte di Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana.
Quello che devi sapere
Le regioni tirreniche
- Il transito di una depressione sul Tirreno porterà un peggioramento sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere. Inoltre, dal pomeriggio di domani, una perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia interessando inizialmente Liguria e Toscana, con precipitazioni localmente intense.
L'avviso di condizioni meteorologiche avverse
- Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
Possibili criticità idrogeologiche e idrauliche
- I fenomeni meteo - si legge in una nota - impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it)".
Oggi maltempo su Lazio e Campania
- L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio, specie settori meridionali, e Campania. Dal pomeriggio di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, in estensione alla Toscana.
Allerta gialla su Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Toscana
- I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, allerta gialla su gran parte di Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana.
Le previsioni per mercoledì 7 ottobre
- Le previsioni diffuse da ILMeteo.it:
Nord: Piogge diffuse bagneranno il Nordovest e risulteranno anche di forte intensità sulla Liguria; nubi e qualche debole piovasco altrove. Centro: Giornata con cielo parzialmente nuvoloso, locali piogge sui monti abruzzesi e peggioramento del tempo serale sulla Toscana. Venti da sud. Sud: La giornata vedrà molte nubi con piogge sparse sui settori tirrenici e ionici, anche a carattere di rovescio. Massime fino a 26°C a Bari.
Giovedì 8 ottobre
- Nord: Il maltempo interesserà tutte le regioni con piogge diffuse e rovesci temporaleschi tra Liguria e Triveneto; i venti saranno moderati. Centro: Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi e rovesci intensi sui settori tirrenici e umbri. Venti tesi da sud. Sud: Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29°C.
Venerdì 9 ottobre
- Nord: Piogge e rovesci interesseranno ancora le pianure orientali e le Alpi, mentre altrove si faranno largo graduali schiarite. Venti tesi. Centro: Tempo instabile con rovesci sparsi al mattino, seguiti da ampie schiarite pomeridiane su tutti i settori. Temperature massime in calo. Sud: Il tempo sarà molto instabile con rovesci e temporali sparsi, ma che si alterneranno a schiarite soleggiate. Nubi irregolari in Sardegna.