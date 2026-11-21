Al Nord giornata all'insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del nord con molte nuvole associate a piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio. Neve sulle Alpi fino a 900-1.300 metri. Migliora dalla sera con fenomeni in generale attenuazione ovunque. Al centro molte nuvole in transito sulle regioni del centro Italia nel corso della giornata con piogge associate di debole o moderata intensità, più probabili sui settori tirrenici. Fenomeni più intensi e a carattere di temporale sull'alta Toscana. In serata e nottata tempo in miglioramento salvo residue piogge tra Toscana e Umbria. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto al sud con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio, locali fenomeni possibili su Campania, Molise e Basilicata. In serata e nottata piogge sparse su Campania, Basilicata e Calabria, maggiori schiarite altrove. Temperature minime stazionarie o in rialzo, massime in calo al nord e in aumento al centro-sud.