"Con i suoi libri, i suoi articoli, le sue rubriche e presenze televisive ha svolto una preziosa opera di trasmissione di cultura e di valori di democrazia. Ha avvicinato generazioni di cittadini alla letteratura, alla storia, alla musica, alla vita sociale senza mai rinunciare al rigore della ricerca, all'esercizio del dubbio, alla pratica del dialogo e al rispetto per le opinioni altrui. La sua cultura, la sua passione civile, radicata profondamente nei valori della Costituzione, il suo garbo resteranno un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e stimato", ricorda il Capo dello Stato Mattarella che poi esprime alla Signora Augias, a sua figlia Natalia, ai suoi amici e collaboratori "il cordoglio più sentito e la vicinanza nel loro dolore a nome della Repubblica".

Per approfondire: Addio a Corrado Augias, il grande giornalista e scrittore è morto a 91 anni