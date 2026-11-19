Addio a Corrado Augias, le reazioni e il cordoglio: da Mattarella ai colleghi giornalistiCronaca
Introduzione
Sono numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo del giornalismo, della politica e della cultura alla notizia della scomparsa dell'intellettuale morto oggi, 19 novembre, all'età di 91 anni, a Roma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso in una nota "profonda tristezza" per la scomparsa di Corrado Augias, definito un "giornalista libero e uno scrittore di grande finezza, che ha attraversato decenni di vita italiana ed europea, con spirito critico, misura e inesauribile curiosità".
Quello che devi sapere
Il messaggio del Capo dello Stato
"Con i suoi libri, i suoi articoli, le sue rubriche e presenze televisive ha svolto una preziosa opera di trasmissione di cultura e di valori di democrazia. Ha avvicinato generazioni di cittadini alla letteratura, alla storia, alla musica, alla vita sociale senza mai rinunciare al rigore della ricerca, all'esercizio del dubbio, alla pratica del dialogo e al rispetto per le opinioni altrui. La sua cultura, la sua passione civile, radicata profondamente nei valori della Costituzione, il suo garbo resteranno un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e stimato", ricorda il Capo dello Stato Mattarella che poi esprime alla Signora Augias, a sua figlia Natalia, ai suoi amici e collaboratori "il cordoglio più sentito e la vicinanza nel loro dolore a nome della Repubblica".
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Il cordoglio dell'Aula del Senato
L'Aula del Senato ha ricordato Corrado Augias con un lungo applauso bipartisan. La capogruppo di Italia Viva Raffaella Paita ha annunciato la notizia della morte del giornalista durante il dibattito sul Dl scuola. Senatori di opposizione e di maggioranza si sono alzati in piedi. Il presidente Ignazio La Russa si è associato al cordoglio, chiedendo qualche attimo di silenzio.
Per approfondire: Addio Corrado Augias, la carriera da giornalista e le trasmissioni di successo. FOTOSTORIA
Giuli: "Figura eminente"
Per il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con la scomparsa di Corrado Augias "la cultura italiana e internazionale perde un eminente punto di riferimento che per oltre mezzo secolo ha caratterizzato il paesaggio intellettuale letterario e giornalistico". "La sua capacità di coniugare conoscenza, divulgazione e uno spiccato spirito critico è stata il tratto distintivo di uno stile inconfondibile", dichiara il ministro.
Conte (M5S): "Ci ha insegnato che la cultura è indispensabile"
Per il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, la morte di Augias è una "perdita grande per il Paese". "Con i suoi articoli, i suoi libri, la sua tv ci ha insegnato che la cultura è una chiave indispensabile per essere liberi, interpretare e affrontare le sfide del nostro tempo, aprire le porte su un futuro migliore", così sui social il leader pentastellato.
Schlein (Pd): "Ha aiutato nostra coscienza civile"
La segretaria del Pd, Elly Schlein, parla di una "perdita profonda per il giornalismo, la cultura e soprattutto per la coscienza civile del nostro Paese". "Ha raccontato la storia e le sue contraddizioni con una straordinaria capacità di parlare, e risvegliare, generazioni diverse e ha portato la cultura nello spazio pubblico, rendendola accessibile senza semplificarla, avvicinando tante persone alle grandi questioni del nostro tempo comprese quelle etiche", sottolinea la leader dem.
Calenda (Az): "Perso un grande divulgatore"
"Abbiamo perso un grande intellettuale e un grande divulgatore. Riposi in pace Augias", afferma il leader di Azione, Carlo Calenda.
Il cordoglio della Rai
L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, il Cda e il resto dell'azienda di Viale Mazzini hanno reso omaggio ad Augias con un messaggio di cordoglio. "Un acuto, e arguto, osservatore del nostro tempo e uno dei volti simbolo, per decenni, della Rai", si legge in una nota. "A lui, va il pensiero riconoscente di tutta l'azienda, con la profonda consapevolezza che quanto Augias ha dato al Servizio Pubblico resta un patrimonio comune, al quale continuare a ispirarsi".
Cairo: "Grande divulgatore"
Umberto Cairo, patron di LA7, ricorda Augias come "un grande divulgatore", ma anche "una persona di grande sensibilità". "Una persona di grande sensibilità e generosità, basti pensare a come ha lavorato fino all'ultimo con grande qualità e profondità culturale e d'animo. È riuscito a spaziare tra generi molto diversi, da Telefono giallo, quindi la cronaca nera, fino a temi storici e culturali più alti", dice all'Ansa.
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Ezio Mauro: "Aveva l'arte della conversazione"
A Sky TG24 Ezio Mauro, ex direttore ed editorialista del quotidiano La Repubblica, è stato tra i primi a ricordare il giornalista scomparso. "Con lui è nato lo 'stile Augias', sapeva ascoltare, e conosceva l'arte di conversare", sottolinea Mauro.
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Massimo Gramellini: "Presidente della Repubblica delle Parole"
Tra i colleghi giornalisti, Massimo Gramellini, ricorda Augias come "il Presidente della Repubblica delle Parole". "Ciao Corrado, ti ho appena mandato un whatsapp per illudermi di poter ricevere ancora in risposta uno dei tuoi arguti e affettuosi messaggi. Per fortuna ne conservo tanti nella memoria, e mi faranno da guida", scrive su Instagram la firma del Corriere.
Aldo Cazzullo: "Mai più nessuno con la tua grazia"
Commosso è anche l'addio pubblicato da Aldo Cazzullo. "Ciao Corrado, non ci sarà più nessuno con la tua grazia, la tua cultura, la tua passione educata. Avremo uno splendido ricordo di te", scrive il giornalista sui social.