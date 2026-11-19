Scrittore, giornalista, conduttore televisivo, drammaturgo, politico. Augias, morto a 91 anni il 19 novembre, è stato un punto di riferimento nella divulgazione culturale. Classe 1935, romano, figlio di un ufficiale e di una donna ebrea convertita al cattolicesimo, sviluppa fin da giovane l'interesse per il giornalismo culturale. Co-fondatore del quotidiano La Repubblica, vanta un'ampia produzione letteraria e collaborazioni con riviste. In tv ha dato vita a programmi di successo, da ultimo "Torre di Babele" su LA7