Addio Corrado Augias, la carriera da giornalista e le trasmissioni di successo. FOTOSTORIA
Scrittore, giornalista, conduttore televisivo, drammaturgo, politico. Augias, morto a 91 anni il 19 novembre, è stato un punto di riferimento nella divulgazione culturale. Classe 1935, romano, figlio di un ufficiale e di una donna ebrea convertita al cattolicesimo, sviluppa fin da giovane l'interesse per il giornalismo culturale. Co-fondatore del quotidiano La Repubblica, vanta un'ampia produzione letteraria e collaborazioni con riviste. In tv ha dato vita a programmi di successo, da ultimo "Torre di Babele" su LA7
- Corrado Augias è morto a Roma il 19 novembre 2026, all'età di 91 anni.
- Scrittore, giornalista, conduttore televisivo, drammaturgo, politico, Augias è stato un punto di riferimento nella divulgazione culturale in Italia nel secondo Novecento.
- Nasce a Roma il 26 gennaio 1935, figlio di un ufficiale della Regia Aeronautica in servizio in Libia, e di una donna ebrea convertita al cattolicesimo. Fin da giovane mostra il suo interesse per il giornalismo culturale e il teatro.
- Negli anni Sessanta aderisce al movimento dell'avanguardia teatrale romana dove collabora con il Teatro dei 101 e scrive opere rappresentate anche da Gigi Proietti come Direzione Memorie. Della sua infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, il successivo ritorno a Roma così come la formazione parla in La vita s'impara (Einaudi) del 2024, uno dei suoi libri più personali.
- Da sempre ateo, a favore della legalizzazione dell'eutanasia, Corrado Augias condivide le battaglie dell'Associazione "Luca Coscioni" e dei Radicali Italiani. Nel corso della sua vita sviluppa un grande interesse per la storia delle religioni come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento, da Inchiesta su Gesù del 2006 con Mauro Pesce a Disputa su Dio e dintorni (2009) con Vito Mancuso, fino a I segreti del Vaticano (2010).
- Tra i fondatori del quotidiano La Repubblica, per vent'anni, dal 2001 al 2021 si occupa della rubrica delle lettere inviate dai lettori, rispondendo a quasi seimila corrispondenze. Una selezione è stata raccolta in un libro, uscito in edicola nel 2021. Numerose le collaborazioni con le riviste, da L'Espresso a Panorama.
- Augias milita a lungo in Rai anche con corrispondenze da Parigi e New York. Diventa popolare con i programmi che ha ideato e condotto come Telefono giallo dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte. Nel 1990 è in onda con Babele, programma rivoluzionario incentrato interamente su libri e scrittori. Nel 1994 lascia Rai per Telemontecarlo dove conduce il talk show di approfondimento politico e di attualità Domino.
- Nel 1994 è eletto parlamentare europeo tra le fila del Partito Democratico della Sinistra (Pds), incarico che mantiene fino al termine della legislatura, nel 1999.
- All'impegno pubblico affianca un'ampia produzione letteraria come giallista e drammaturgo. A partire dalla trilogia anni Ottanta che comprende Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro e L'ultima primavera da cui è stata tratta la miniserie Guerra di spie ambientata nei primi decenni del Novecento. Tra i suoi romanzi spiccano Sette delitti quasi perfetti, Una ragazza per la notte e Tre colonne in cronaca, scritto insieme alla moglie Daniela Pasti, anche lei giornalista.
- Da saggista firma una popolare serie incentrata sui segreti di varie città, da Parigi a New York fino a Roma, Istanbul e il Vaticano. Si fa promotore di un'appassionata difesa della lettura, a partire dal libro del 2007 (Mondadori) dal titolo 'Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi'.
- Dai misteri ai gialli e alla musica: la produzione di Augias scrittore spazia in vari argomenti ed è testimoniata, per esempio, da La musica per me o dal libro del 1998 Modigliani. L'ultimo romantico, dove ripercorre, con il suo stile garbato, la biografia del pittore livornese. Proprio alla storia dell'arte è dedicato uno dei suoi ultimi libri: Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo' (Feltrinelli) del 2026 pensato, tramite illustrazioni, a coinvolgere sia i giovani sia gli adulti.
- Nel 2006 riceve l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.
- Dai libri alla tv: Augias divulga la cultura con uno stile garbato e autoironico, tratti distintivi che lo hanno reso popolare nel grande pubblico. "Anch'io sono vissuto a lungo senza capire granché, ora so che la vita s'impara e va un po' meglio, però s'è fatto tardi", scrive Corrado Augias nel libro La vita d'impara.
- A inizio anni Duemila torna in Rai dove idea e conduce molti programmi culturali come Le storie - Diario italiano, Enigma, i Visionari, Quante storie, Città segrete, Rebus.
- Nel 2021 l'addio definitivo all'azienda di Viale Mazzini e l'approdo a La7 con la trasmissione La Torre di Babele che conduce fino all'autunno 2026.