Guardia di Finanza, bando in arrivo per 1.640 allievi finanzieri: cosa sapere sul concorsoCronaca
Introduzione
La GdF si prepara a reclutare nuovi allievi finanzieri attraverso un concorso pubblico che dovrebbe mettere a disposizione 1.640 posti per il biennio 2026-2027. La pubblicazione dell'avviso relativo alla 26ª edizione è prevista a partire da oggi, in linea con le tempistiche seguite negli anni precedenti. Non si tratta, tuttavia, di una scadenza ufficiale: l'uscita potrebbe avvenire anche nei prossimi giorni. Al momento il bando non è ancora disponibile e le anticipazioni dovranno essere confermate dal documento definitivo.
Quello che devi sapere
Dove sarà pubblicato
La procedura di selezione, per titoli ed esami, sarà indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza, Corpo di polizia a ordinamento militare che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli interessati potranno consultare il testo integrale attraverso il Portale Concorsi della Guardia di Finanza e i canali ufficiali della Gazzetta Ufficiale. L'avviso conterrà tutte le disposizioni relative ai requisiti di accesso, alle eventuali riserve di posti e ai criteri utilizzati per individuare i vincitori.
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Quanto sono i posti disponibili
Le assunzioni annunciate sarebbero 345 in meno rispetto al concorso del 2025, quando le posizioni messe a disposizione erano state 1.985. Se confermato, il contingente di 1.640 unità rappresenterebbe quindi una riduzione di circa il 17,4% rispetto all'edizione precedente. Il numero definitivo dei posti, così come la loro eventuale ripartizione tra le diverse categorie di candidati, sarà precisato nel bando.
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Le date della selezione
Secondo le anticipazioni, le procedure concorsuali si svolgeranno durante il 2027, mentre l'ingresso in servizio dei vincitori, attraverso l'incorporamento nei corsi di formazione, dovrebbe cominciare da gennaio 2028. L'intero percorso di reclutamento si estenderebbe dunque per oltre un anno dalla pubblicazione dell'avviso. Restano ancora da definire le scadenze per l'invio delle candidature e il calendario dei singoli accertamenti.
Come presentare domanda
Per partecipare sarà necessario inoltrare la propria candidatura attraverso la piattaforma telematica dedicata ai concorsi della Guardia di Finanza, rispettando le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'amministrazione. La procedura dovrebbe seguire quella adottata nelle precedenti edizioni, con la compilazione online della domanda e la trasmissione della documentazione eventualmente richiesta. Soltanto dopo la pubblicazione ufficiale sarà possibile conoscere nel dettaglio le condizioni di ammissione.
Le prove previste
Sulla base dei concorsi precedenti, la selezione potrebbe articolarsi in sei fasi. Dopo la presentazione della domanda, gli aspiranti finanzieri saranno chiamati a sostenere una prova scritta con quesiti a risposta multipla riguardanti materie come italiano, storia, geografia, educazione civica, cultura generale e ragionamento logico. Potrebbero inoltre essere previsti ulteriori argomenti, da specificare nell'avviso. Chi supererà questa prima verifica dovrà affrontare le prove di efficienza fisica, finalizzate a misurare le capacità atletiche attraverso esercizi e parametri prestabiliti. Seguiranno gli accertamenti psicofisici, necessari a verificare le condizioni di salute e l'idoneità al servizio, e quelli attitudinali, che potranno comprendere test psicologici e colloqui individuali. Il percorso si concluderà con la valutazione dei titoli posseduti dai partecipanti e la formazione della graduatoria finale, sulla base dei punteggi conseguiti.
Le possibili novità
Una delle modifiche ipotizzate riguarda l'organizzazione territoriale delle prove scritte di preselezione. A differenza delle precedenti edizioni, gli esami potrebbero essere ospitati in più sedi distribuite sul territorio nazionale, consentendo ai candidati di sostenerli nella propria regione anziché raggiungere necessariamente Roma. L'eventuale decentramento permetterebbe di contenere le spese di viaggio e semplificare gli spostamenti. Anche questa novità, però, è in attesa di conferma.
Come prepararsi
In vista dell'apertura delle candidature, gli interessati possono iniziare a esercitarsi consultando i materiali e i questionari relativi ai concorsi passati. Tra le risorse disponibili figurano piattaforme specializzate, che mettono a disposizione strumenti per la preparazione delle prove a risposta multipla. Occorrerà comunque verificare che gli argomenti e le modalità di valutazione corrispondano a quelli stabiliti per la nuova edizione.
Gli altri concorsi della Guardia di Finanza
Il reclutamento dei 1.640 allievi finanzieri non deve essere confuso con le altre procedure indette dal Corpo. Tra queste figura il concorso per 170 Allievi Marescialli Ispettori Specialisti, pubblicato il 1° ottobre 2026 e scaduto il 10 novembre, oltre alla selezione straordinaria per Allievi Finanzieri Atleti 2026. Si tratta di bandi autonomi, con destinatari e condizioni di partecipazione differenti.
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