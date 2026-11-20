Sulla base dei concorsi precedenti, la selezione potrebbe articolarsi in sei fasi. Dopo la presentazione della domanda, gli aspiranti finanzieri saranno chiamati a sostenere una prova scritta con quesiti a risposta multipla riguardanti materie come italiano, storia, geografia, educazione civica, cultura generale e ragionamento logico. Potrebbero inoltre essere previsti ulteriori argomenti, da specificare nell'avviso. Chi supererà questa prima verifica dovrà affrontare le prove di efficienza fisica, finalizzate a misurare le capacità atletiche attraverso esercizi e parametri prestabiliti. Seguiranno gli accertamenti psicofisici, necessari a verificare le condizioni di salute e l'idoneità al servizio, e quelli attitudinali, che potranno comprendere test psicologici e colloqui individuali. Il percorso si concluderà con la valutazione dei titoli posseduti dai partecipanti e la formazione della graduatoria finale, sulla base dei punteggi conseguiti.