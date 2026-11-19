Introduzione
L’arrivo di una nuova perturbazione atlantica darà spazio, per la giornata odierna, ad un tempo instabile su buona parte dell'Italia. Diffuso maltempo è previsto al Centro-Nord, con piogge localmente anche di forte intensità. Anche se poi, con il passare delle ore, questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi gradualmente. Previsti venti anche piuttosto intensi.
Quello che devi sapere
Allerta gialla in 11 regioni
Le forti piogge previste per oggi, 19 novembre, oltre ai venti con mareggiate lungo le coste esposte hanno indotto la Protezione civile a diramare un'allerta gialla in 11 regioni. L'allerta, nello specifico, riguarda l'intero territorio di Umbria e Campania e settori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.
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La situazione in Toscana
Il maltempo, tra le altre aree del Paese, interessa in queste ore anche la Toscana. La giornata sarà caratterizzata da pioggia e temporali sparsi su gran parte dell'area nord-occidentale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso, come detto, un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido per oggi, con particolare attenzione alle zone di nord-ovest. Emesso anche un codice giallo per vento valido dalle 8 alla mezzanotte, sempre di oggi, per Arcipelago, costa, zone appenniniche e versanti sottovento all'appennino. Esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per mareggiate su costa livornese e Arcipelago.
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Frana in Alta Versilia
Proseguono i lavori iniziati nella notte tra ieri e oggi per liberare la strada per Pomezzana, frazione del comune di Stazzema (Lucca) in Alta Versilia da circa 200 abitanti rimasta completamente isolata a causa di una frana. Lo stesso smottamento aveva ostruito anche la strada per la frazione di Farnocchia, ripristinata nelle scorse ore. Nella notte si è registrato inoltre un nuovo piccolo cedimento della frana sottostante a via Stazzema, che viene ora monitorata costantemente per il rischio che si distacchi dalla parete della montagna.
Forte vento nelle Marche
Forti raffiche di vento stanno interessando, dalle scorse ore, le Marche. Le maggiori criticità si sono concentrate nell'area del Fermano dove si contano oltre 70 interventi dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorritori sono intervenute per la rimozione di alberi pericolanti, rami spezzati e piante abbattute in strada. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale.
Neve e Libeccio
Sulla Valle d'Aosta cadrà neve oltre i 1800-2000 metri con 25-40 cm, ancora assente sugli Appennini. Il Libeccio soffierà ancora forte con raffiche di burrasca di 65-85 km/h, mantenendo agitati i mari occidentali con onde di 2,5-4 metri e mareggiate sulle coste esposte.
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Le previsioni per oggi, 19 novembre
In sintesi, ecco cosa prevedono gli esperti per la giornata di oggi. Al Nord atteso tempo molto perturbato con piogge diffuse; neve oltre i 1800-2000 metri sulla Valle d'Aosta con 25-40 cm e massime di 12-15°C. Al Centro previste piogge diffuse in particolare sui rilievi, attese burrasche di Libeccio, mari agitati e massime di 16-20°C. Al Sud e sulle Isole previste piogge diffuse su Sardegna, Campania e Calabria tirrenica; massime di 21-23°C sull'isola sarda e 25-26°C con punte di 27°C sul territorio siciliano.
Le previsioni per domani, 20 novembre
Per la giornata di domani, invece, venerdì 20 novembre, al Nord attesi cieli poco nuvolosi, salvo deboli nevicate sulla Valle d'Aosta oltre i 1600-1800 metri con massime di 11-15°C. Al Centro previste ampie schiarite ovunque con venti occidentali fino a 50-65 km/h e massime di 15-18°C. Al Sud e sulle Isole atteso tempo a tratti instabile con residui piovaschi sul basso Tirreno, ampie schiarite sulle restanti aree e massime di 18-23°C.