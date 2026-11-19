Il maltempo, tra le altre aree del Paese, interessa in queste ore anche la Toscana. La giornata sarà caratterizzata da pioggia e temporali sparsi su gran parte dell'area nord-occidentale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso, come detto, un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido per oggi, con particolare attenzione alle zone di nord-ovest. Emesso anche un codice giallo per vento valido dalle 8 alla mezzanotte, sempre di oggi, per Arcipelago, costa, zone appenniniche e versanti sottovento all'appennino. Esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per mareggiate su costa livornese e Arcipelago.

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