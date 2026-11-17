Il vortice polare si sta indebolendo insolitamente presto, già a novembre. Secondo Adam Scaife del Met Office britannico, il fenomeno potrebbe favorire l'arrivo di aria fredda in alcune regioni europee. Tra le possibili cause studiate dagli esperti ci sono il riscaldamento delle acque artiche e l'influenza di El Niño

Il vortice polare si sta indebolendo in modo insolito e con un anticipo rispetto ai periodi in cui questo fenomeno si verifica più frequentemente. Una situazione che potrebbe influenzare l'andamento dell'inverno 2026-2027 in Europa, aumentando la probabilità di ondate di freddo in alcune regioni del continente. A richiamare l'attenzione sul fenomeno è Adam Scaife, esperto di previsioni a lungo termine del Met Office britannico, secondo cui una perturbazione significativa si sta sviluppando già a novembre . Tra i possibili fattori all'origine dell'indebolimento ci sono il riscaldamento delle acque artiche e l'influenza di El Niño . Gli esperti sottolineano però che questo scenario non significa necessariamente che siano in arrivo gelo e nevicate.

Che cos'è il vortice polare e come influenza il clima

Il vortice polare è un vasto sistema di venti che circola attorno alle regioni polari, particolarmente intenso durante i mesi invernali. Nella stratosfera, a diverse decine di chilometri di altezza, i venti occidentali contribuiscono a mantenere l'aria molto fredda concentrata alle alte latitudini.

Quando il vortice è forte e stabile, tende a favorire una circolazione atmosferica che limita le grandi irruzioni di aria artica verso le medie latitudini. Quando invece si indebolisce o viene perturbato, possono verificarsi cambiamenti nella circolazione atmosferica capaci di influenzare anche le condizioni meteorologiche in Europa.

Gli effetti non sono però automatici: dipendono dall'intensità della perturbazione, dalla sua evoluzione e dall'interazione con altri fenomeni atmosferici.

Perché il vortice polare si sta indebolendo già a novembre

A rendere particolare la situazione di quest'anno è soprattutto la tempistica. Secondo Adam Scaife, del Met Office britannico, una perturbazione significativa del vortice polare si sta sviluppando già a novembre, molto prima del periodo in cui eventi di questo tipo sono più comuni.

I meteorologi stanno studiando le possibili cause dell'indebolimento. Tra i fattori considerati figurano il riscaldamento delle acque artiche e l'influenza di El Niño, il fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale.

El Niño può modificare la circolazione atmosferica su scala globale e influenzare, attraverso una serie di interazioni, anche il comportamento del vortice polare. Il collegamento, tuttavia, non è diretto né determina necessariamente gli stessi effetti ogni anno.

Inverno 2026-2027, quali conseguenze per l'Europa

Un vortice polare indebolito può favorire configurazioni atmosferiche nelle quali le correnti occidentali, che trasportano aria relativamente mite e umida dall'Atlantico verso l'Europa, perdono intensità o vengono ostacolate.

In queste condizioni possono diventare più frequenti i flussi provenienti da est o nord-est, capaci di trasportare masse d'aria fredda verso alcune regioni europee.

"Se i venti arrivano da est, in inverno l'Europa può diventare improvvisamente molto fredda", ha spiegato Scaife.

Questo non significa, però, che l'intero continente sarà interessato da temperature particolarmente rigide. La distribuzione del freddo dipenderà dall'evoluzione dei sistemi di alta e bassa pressione e dalla posizione delle correnti atmosferiche.

Anche per l'Italia, quindi, non è possibile dedurre dall'attuale indebolimento del vortice polare una previsione certa di gelo o nevicate durante i prossimi mesi.

Il ruolo di El Niño e del riscaldamento dell'Artico

Tra gli elementi osservati dai climatologi c'è El Niño, che modifica la distribuzione del calore nell'Oceano Pacifico e può influenzare i movimenti dell'atmosfera anche a grande distanza.

Queste variazioni possono propagarsi attraverso le cosiddette teleconnessioni atmosferiche, ovvero collegamenti tra fenomeni climatici che si verificano in regioni diverse del pianeta.

Gli studiosi valutano inoltre il possibile contributo del riscaldamento delle acque artiche, che può modificare gli scambi di energia tra oceano e atmosfera e influenzare la circolazione alle alte latitudini.

Si tratta di meccanismi complessi, sui quali la ricerca continua a lavorare per comprendere meglio le conseguenze sulle condizioni meteorologiche invernali.

I precedenti storici: gli inverni freddi degli anni Sessanta

Adam Scaife ha richiamato anche alcuni precedenti storici per spiegare il rapporto tra la forza del vortice polare e il clima europeo.

Uno degli esempi è l'inverno 1962-1963, tra i più freddi del Novecento nel Regno Unito. In quel periodo il vortice polare attraversò una fase caratterizzata da diversi anni di particolare debolezza, associata a inverni molto rigidi nell'Europa settentrionale.

Una situazione differente si verificò negli anni Novanta, quando il vortice polare fu generalmente più forte e si registrarono diversi inverni miti, piovosi e tempestosi.

Secondo l'esperto del Met Office, questi confronti mostrano come il comportamento del vortice possa variare anche su periodi di diversi decenni. Non permettono però di individuare una tendenza sistematica né di prevedere con certezza le condizioni di una singola stagione.

L'indebolimento osservato a novembre rappresenta dunque un elemento importante per le previsioni dei prossimi mesi, ma non basta da solo a stabilire se l'inverno europeo sarà più freddo della media.