Vortice polare, cos'è e perché può portare gelo sull'Europa

In realtà, però, la situazione attuale non significa, necessariamente, che ci si debba aspettare freddo intenso e gelo a tutti i costi. Come sottolineano gli esperti di "3B meteo", infatti, l'attuale vortice polare stratosferico, la significativa circolazione di venti che si forma sopra l'Artico, si trova a circa 30 Km di altezza. Risulta essere piuttosto distante dal suolo, anche se può interferire con la circolazione più vicina a terra, quella di fatto che orienta il meteo alle nostre latitudini. Secondo i meteorologi, in sostanza, "il legame tra quello che succede lassù e il tempo che vediamo qui sotto è molto meno diretto di quanto si pensi. Anzi, spesso è proprio il contrario". Questo perchè "le grandi ondulazioni delle correnti negli strati più bassi a indebolire il vortice stratosferico, trasportando verso l'alto calore e quantità di moto".

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