"I reati contestati - scrivono i magistrati di Caltanissetta - riguardano il depistaggio 'dichiarativo' in concorso fra Giovanni De Gennaro, Franco Pacetto (suo storico collaboratore) e Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela) per avere indotto Salvatore Contorno (storico esponente mafioso ed ex collaboratore di giustizia) a non rendere dichiarazioni alla Procura, dichiarazioni che, infatti, il Contorno rifiutava di rendere". L'ex capo della Polizia - finito sotto inchiesta con l'accusa di aver armato Contorno e di averlo usato per trovare Totò Riina - insieme a Donatella Peruzzi (funzionario in servizio al DIS) e Massimo Carnicelli avrebbe nascosto "documentazione sia cartacea che informatica, spostandola dal luogo in cui si trovava (e affidandone parte al marito della Peruzzi)", spiegano i magistrati nisseni. Dalle ulteriori indagini sarebbe inoltre emerso che De Gennaro e Peruzzi avrebbero successivamente distrutto altre carte in loro possesso. Per la Procura c'era abbastanza per chiedere i domiciliari per l'ex superpoliziotto, ma il gip non ha ritenuto che l'eventuale depistaggio sia collegato alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, fatto oggetto dell'indagine. Piuttosto le preoccupazioni di De Gennaro avrebbero riguardato altre vicende, come la storia di Contorno.

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