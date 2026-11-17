Gianni De Gennaro, chi è l’ex capo della Polizia indagato per depistaggio su Via D'AmelioCronaca
Introduzione
I pm della Procura di Caltanissetta - che da anni cerca di fare luce sui tanti punti mai chiariti dell'attentato del 1992 al magistrato Paolo Borsellino e alla sua scorta - hanno chiesto l'arresto dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio. Ma il gip ha rigettato l'istanza. Un no a cui è seguito l'appello dell'ufficio inquirente, che ha fatto ricorso al tribunale del Riesame. L'interrogatorio di De Gennaro è stato fissato per il 1° dicembre. L’ex capo della Polizia, soprannominato "lo squalo", ha ricoperto incarichi di grande importanza attraverso quasi mezzo secolo di storia repubblicana e governi di tutti gli orientamenti.
Quello che devi sapere
La laurea e l’esercito
Gianni De Gennaro è nato il 14 agosto 1948. Calabrese di Reggio, sposato ha due figli. Il fratello minore Andrea è il comandante generale della Guardia di Finanza. La sua ampia storia nelle istituzioni inizia dopo la laurea all’Università La Sapienza: fa la leva come ufficiale di complemento dell'Esercito. Poi, dopo un breve periodo al ministero del Tesoro, nel 1973 entra come funzionario in Polizia.
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Le promozioni per meriti straordinari
In Polizia De Gennaro viene promosso due volte per meriti straordinari. La prima risale al 1980, quando fu protagonista in un conflitto a fuoco all'interno dell'ambasciata belga di Roma, finito con la liberazione di trenta ostaggi minacciati da uno squilibrato. La seconda invece è di 10 anni più tardi, 1990, per la brillante conclusione di una serie di importanti operazioni di rilievo internazionale contro la mafia.
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La collaborazione con Falcone e la Dia
De Gennaro collabora poi per 11 anni con il giudice Giovanni Falcone, svolgendo indagini internazionali: nel 1984 si occupa, ad esempio, dell'estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta. Alla fine del 1991 diventa vicedirettore della Direzione investigativa antimafia, e due anni dopo ne è il direttore.
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Capo della Polizia
Scala quindi le poltrone più alte dell'amministrazione: diventa vicecapo della Polizia nel 1993, per poi conquistarne il vertice il 26 maggio del 2000 (governo Amato), incarico che manterrà per ben 7 anni. Non lo smuove la gestione del 2001 a Genova, con l'irruzione della polizia nella scuola Diaz: indagato e condannato in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l'ex questore del capoluogo Francesco Colucci, viene assolto dalla Cassazione "perché il fatto non sussiste".
Dalla Dis a Leonardo
La carriera in Polizia di De Gennaro finisce nel 2007, ma non la sua presenza nelle amministrazioni dello Stato, dove continua a collezionare incarichi per un ventennio: direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, 2008-2012), Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Informazioni per la Sicurezza ed all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (2012-2013), presidente di Leonardo (2013-2020).
Gli incarichi privati e i legami con gli Stati Uniti
Infine, De Gennaro passa al settore privato: dal 2020 al 2022 è presidente della Banca Popolare di Bari. Poi nel 2022 Webuild lo nomina presidente di Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Dal 2013 è inoltre presidente del Centro studi americani, importante think tank di orientamento atlantico. De Gennaro ha infatti anche solidi legami con gli Stati Uniti, come conferma anche la ‘Medal of meritorious achievement’ conferitagli nel 2006 dall'Fbi - la prima attribuita ad uno straniero - per l'operazione Pizza Connection (una gigantesca inchiesta giudiziaria che ha portato a un'operazione antidroga condotta tra il 1979 e il 1984 e ha svelato i legami internazionali tra Cosa Nostra americana e quella siciliana).
L’inchiesta su De Gennaro per depistaggio
L'inchiesta a carico di De Gennaro dura ormai da tre anni ed è partita dagli accertamenti sulla scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, documento che, secondo i magistrati, sarebbe stato nelle mani dell'ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera. Le rivelazioni di un testimone hanno indotto i pm a scavare nella relazione tra l'ex capo della Polizia e il collega, rapporto nato nel 1989 con l'arresto del pentito Salvatore Contorno, altra vicenda segnata da diverse ombre. La Barbera e De Gennaro avrebbero condiviso importanti segreti (come la storia di Contorno e la sorte dell'agenda rossa). Tanto che praticamente sotto ricatto dei familiari del poliziotto, De Gennaro ne avrebbe fatto assumere la figlia ai Servizi.
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I reati contestati a De Gennaro
"I reati contestati - scrivono i magistrati di Caltanissetta - riguardano il depistaggio 'dichiarativo' in concorso fra Giovanni De Gennaro, Franco Pacetto (suo storico collaboratore) e Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela) per avere indotto Salvatore Contorno (storico esponente mafioso ed ex collaboratore di giustizia) a non rendere dichiarazioni alla Procura, dichiarazioni che, infatti, il Contorno rifiutava di rendere". L'ex capo della Polizia - finito sotto inchiesta con l'accusa di aver armato Contorno e di averlo usato per trovare Totò Riina - insieme a Donatella Peruzzi (funzionario in servizio al DIS) e Massimo Carnicelli avrebbe nascosto "documentazione sia cartacea che informatica, spostandola dal luogo in cui si trovava (e affidandone parte al marito della Peruzzi)", spiegano i magistrati nisseni. Dalle ulteriori indagini sarebbe inoltre emerso che De Gennaro e Peruzzi avrebbero successivamente distrutto altre carte in loro possesso. Per la Procura c'era abbastanza per chiedere i domiciliari per l'ex superpoliziotto, ma il gip non ha ritenuto che l'eventuale depistaggio sia collegato alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, fatto oggetto dell'indagine. Piuttosto le preoccupazioni di De Gennaro avrebbero riguardato altre vicende, come la storia di Contorno.
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