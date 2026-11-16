L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I magistrati nisseni hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros avevano eseguito in provincia di Roma sei decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Caltanissetta. Gli accertamenti avevano riguardato, oltre a De Gennaro, il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, Donatella Peruzzi, in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell'ex capo della Polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore.

Al centro delle indagini anche la scomparsa dell'agenda rossa

Secondo l'ipotesi dei magistrati nisseni, De Gennaro, avvalendosi di Carnicelli e Pacetto, si sarebbe adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Attraverso Peruzzi avrebbe invece occultato documentazione relativa, tra l'altro, all'arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a individuare eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali, sovraordinati all'ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio e nella scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.