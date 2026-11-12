L'attività investigativa, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a fare luce sulle possibili responsabilità di appartenenti ad apparati istituzionali nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio e nella scomparsa dell'agenda rossa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nelle prime ore di questa mattina i militari del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri hanno eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta e in particolare dal pool che indaga sulle stragi del '92. Le ispezioni rientrano nell'ambito delle indagini sul depistaggio legato alla strage di via D'Amelio e alla misteriosa scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Le perquisizioni hanno riguardato, tra l'altro, locali nella disponibilità dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, del pentito Salvatore Contorno, della collaboratrice di De Gennaro Donatella Peruzzi, dell'addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli e dell'ex collaboratore di De Gennaro Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia.

L'inchiesta coordinata dal procuratore di Caltanissetta Secondo quanto reso noto attraverso un comunicato stampa a firma del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che coordina le indagini, il procedimento - attualmente iscritto a carico di ignoti e nella fase delle indagini preliminari - punta a fare luce su eventuali ulteriori responsabilità di persone da identificare appartenenti ad apparati istituzionali, sovraordinate ad Arnaldo La Barbera, l'allora capo della Squadra Mobile di Palermo già al centro delle inchieste sul depistaggio delle indagini. Leggi anche Stragi '92, gip: "Giusta la pista mafia-appalti, ma mancano prove"

La procura: "Ricostruita l'esatta filiera dei passaggi della borsa di Borsellino" La procura di Caltanissetta ha affermato di aver ricostruito "l'esatta filiera dei passaggi della borsa del giudice Borsellino, finita nell'ufficio di La Barbera subito dopo l'esplosione senza che venisse mai redatto alcun verbale". Le sentenze precedenti hanno già stabilito che "l'accelerazione della strage di via D'Amelio, la scomparsa dell'agenda rossa" e la gestione "minimalista" delle indagini - impartita da La Barbera e avallata dall'allora Procuratore di Caltanissetta pro tempore, Giovanni Tinebra - servirono ad agevolare assetti di interesse e potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso". La borsa del giudice Borsellino era finita nell'ufficio di La Barbera subito dopo l'esplosione, senza alcun verbale che ne registrasse la presenza, e rimase lì, presumibilmente, fino all'inizio del novembre 1992, quando fu formalmente repertata. Inoltre, gli inquirenti affermano di aver documentato "la presumibile appartenenza dell'allora Procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, dominus delle indagini sulle stragi, a contesti massonici coperti". Approfondimento La memoria di Borsellino tra oblii, strumentalizzazioni e "editing"

"Documenti sulla strage di via D'Amelio occultati e distrutti" "Sin dai primi accertamenti si è registrata una - apparentemente ingiustificata - preoccupazione da parte di De Gennaro, sia per la presente indagine, che nel settembre 2023 era stata in parte resa nota a seguito delle perquisizioni disposte a carico dei componenti della famiglia di Arnaldo La Barbera, sia sull'andamento del processo 'Depistaggio' in corso presso il Tribunale di Caltanissetta", scrive ancora il procuratore di Caltanissetta De Luca. "Sono stati infine raccolti molteplici elementi dai quali è possibile desumere che lo stesso De Gennaro, secondo la Procura, avvertito circa determinati dettagli inerenti alla presente indagine, si sia fattivamente adoperato, sempre secondo la procura di Caltanissetta - avvalendosi oltre che dell'addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, di un altro suo strettissimo collaboratore, Francesco Pacetto, già Ispettore di Polizia e presumibilmente in servizio al DIS (su quest'ultimo punto vi sono accertamenti in corso), ora in pensione -, al fine di impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni alla procura di Caltanissetta. Vi sono altresì elementi, sempre a livello di concreta ipotesi, circa una ulteriore condotta messa in atto sempre da De Gennaro il quale, avvalendosi questa volta di un'altra sua fedele collaboratrice, Donatella Peruzzi - anche lei in forza al DIS - avrebbe celato della documentazione, appositamente meglio occultata all'indomani delle predette perquisizioni del settembre 2023; documentazione solo in parte recuperata dai militari del R.O.S. (ritrovata poiché era stata, per una fortuita contingenza, rubata da ignoti nel corso dell'indagine) riguardante, tra le altre cose, anche atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all'arresto di Salvatore Contorno nel 1989. Ciò sarebbe avvenuto anche in relazione alla distruzione di altra documentazione che, secondo gli stessi interessati, sarebbe particolarmente delicata. Per questi motivi, sono stati sottoposti a perquisizione i locali nella disponibilità di Giovanni De Gennaro, Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli, Salvatore Contorno, Francesco Pacetto e altri soggetti a vario titolo vicini al citato De Gennaro. È quasi superfluo sottolineare che le persone sopra indicate non sono indagate per il reato di strage, ribadendo che le suindicate perquisizioni sono state effettuate in un procedimento a carico di ignoti per la strage di via d'Amelio". Approfondimento Strage di via D'Amelio, a Palermo l'omaggio a Paolo Borsellino. FOTO