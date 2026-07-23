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Cronaca

La memoria di Borsellino tra oblii, strumentalizzazioni e "editing"

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Il 19 luglio ricorre il 34esimo anniversario dell’attentato di via d’Amelio a Palermo. Le polemiche di quest’anno si sono ulteriormente avvoltolate nella poltiglia della politica. Il presidente del Senato, replicando a Salvatore Borsellino che vuole fare del fratello assassinato un santino a uso dell’antifascismo militante, ha ricordato la giornata molto particolare a Siracusa dove il magistrato nel 1990 incontrava i giovani del MSI ritrovando il se stesso giovane attivista della fiaccola tricolore

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