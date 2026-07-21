Poche ore dopo la morte di Fakir, nelle strade del Pilastro è scoppiato il caos, con i residenti e i parenti della vittima che hanno chiesto a gran voce "giustizia". "Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace - sono state le parole disperate della sorella dell’uomo -. Non sappiamo cosa è successo, lo sanno loro, la polizia. A noi è arrivata la chiamata che è morto. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro. Lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono testimoni". Tanti i residenti che si sono riversati in strada e che hanno intonato cori contro la polizia. Solo l'intervento del fratello della vittima, che viveva con lui, è riuscito a calmare gli animi. "Lui sempre chiedeva aiuto. Non ha fatto niente, chiedeva solo aiuto. Era un po' agitato, chiedeva aiuto, aiuto, aiuto", riferisce uno dei testimoni che vive proprio nel condominio di via Svevo. I residenti del Pilastro hanno lanciato un presidio per protestare.