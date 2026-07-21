Bologna, tensione al corteo per Abderrahim Fakir

Momenti di forte tensione a Bologna durante la manifestazione organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento della Polizia al Pilastro. Dopo il presidio in Piazza del Nettuno, una parte del corteo si è diretta verso Prefettura e Questura, dove la situazione è degenerata in scontri con le forze dell'ordine. Durante i disordini alcuni manifestanti hanno lanciato bombe carta, mentre la polizia è intervenuta con manganelli, lacrimogeni e idranti per disperdere la folla. La serata si è conclusa con atti vandalici nel centro cittadino e l'incendio di un'auto del Comune.