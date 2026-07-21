La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell’uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei due agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva “una crisi psichiatrica”: per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che “non indaghi la polizia”. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera: 11 feriti tra agenti e attivisti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La norma dello “scudo”, contenuta nell'ultimo decreto sicurezza, è stata utilizzata, tra le prime volte in Italia, nel caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica al Pilastro, a Bologna, durante un intervento della polizia, mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti, con 11 feriti.

Lo scudo per chi è intervenuto Per chiarire le cause del decesso del 42enne di origini marocchine, la Procura bolognese ha iscritto un procedimento nell'apposito registro “modello” 45 bis, "nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". Si tratta di sei persone: i due poliziotti e i quattro operatori sanitari che appaiono nelle immagini del video che ha fatto il giro del mondo, con Fakir steso a terra ammanettato e i due agenti sopra di lui che lo tengono fermo. Ieri sera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha però sottolineato che quello applicato agli agenti "non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni: riguarda persone che sembrano aver partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione". Approfondimento Scudo penale per gli agenti, cosa significa e come funziona

L’inchiesta L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Nel video si vedono anche alcuni cittadini, in particolare uno che aiuta gli agenti a bloccare le gambe di Fakir, ma al momento nei loro confronti non risultano iscrizioni. Gli accertamenti che la Procura ha avviato, affidandoli alla squadra Mobile, "terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti - di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisito da quest'ufficio - e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario", ha spiegato la procura. Anche le immagini della bodycam indossata dal capopattuglia saranno analizzate dagli inquirenti. La Mobile sta acquisendo le telefonate degli agenti, le comunicazioni radio e sentendo richiedenti e persone presenti durante le fasi concitate che hanno portato alla morte di Fakir. Vedi anche Morte Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica "scudo penale"

Cosa è successo Quando hanno chiesto aiuto al 118, i poliziotti intervenuti in via Svevo, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Sul posto hanno usato lo spray al peperoncino per neutralizzare Fakir, prima di bloccarlo a terra, ma l'uomo aveva ferite sul capo e sul volto. Come se le sia procurate è uno degli aspetti che andranno chiariti. L'autopsia sarà fondamentale per comprendere come è morto il 42enne: il pm Domenico Ambrosino e il procuratore Guido, oggi disporranno una consulenza affidata a un pool di specialisti. Vedi anche Bologna, muore uomo ammanettato. Pm: fatti più estesi di video online