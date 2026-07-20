Abderrahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Era arrivato in Italia da piccolo. Viveva a Borgonuovo e lavorava in un’impresa di facchinaggio, impegnata nella logistica. Il fratello e la sorella dell’uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. È morto il 19 luglio a Bologna, durante un fermo di Polizia: in un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù. In un filmato si sentono le urla "aiuto, basta, basta". Questura Bologna: "Filmati bodycam degli agenti a disposizione dei pm"

"Aiuto, basta, basta". Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla Polizia il 19 luglio. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne di origini marocchine a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro ci sono due soccorritori che non intervengono. Dopo qualche minuto, l'uomo smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma è morto. Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, sulla vicenda, chiarisce: "Vanno evitati i processi sommari e la gogna social: bisogna attendere che l'autorità giudiziaria ricostruisca i fatti". E in questo "le bodycam dei poliziotti saranno fondamentali: lì c'è la verità oggettiva e non quella manipolata del web. Siamo certi che la trasparenza delle immagini farà chiarezza sull'intervento dei poliziotti che non possono essere linciati mediaticamente". Ieri sera, su questo, la questura di Bologna aveva già precisato: "Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti - che hanno registrato le operazioni - saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria".

Secondo quanto emerso fino ad ora, Abderrahim Fakir aveva 43 anni ed era arrivato in Italia con la sua famiglia, quando aveva 7 anni. Viveva a Borgonuovo, nel comune di Sasso Marconi. Lavorava in un’impresa di facchinaggio, impegnata nella logistica. Il fratello e la sorella dell’uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. L'autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Cosa è successo a Bologna

Quello che è successo a Bologna, al Pilastro, quartiere popolare e multietnico, va ancora chiarito, ma dalle prime ricostruzioni emerge che, nella tarda mattinata di ieri, domenica, alcuni residenti del Pilastro hanno allertato le forze dell'ordine per la presenza di un uomo che stava dando in escandescenze, in un garage di via Svevo. Era Abderrahim Fakir, arrivato al Pilastro per fare visita ad alcuni parenti. Sul posto sono arrivate una volante e l'ambulanza del 118. Gli agenti hanno provato a calmare l'uomo che però si è scagliato contro di loro. Un video - registrato da uno dei residenti - restituisce i momenti in cui Fakir viene fermato. Gli agenti lo hanno bloccato prima usando lo spray al peperoncino e poi mettendolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. L’uomo nel mentre urlava "basta, aiuto", fino a perdere i sensi sotto gli occhi degli agenti e dei soccorritori arrivati sul posto.

La sorella: "Lo hanno ammanettato ed è morto"

"Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace - ha detto la sorella dell'uomo -. Non sappiamo cosa è successo, lo sanno loro, la Polizia. A noi è arrivata la chiamata che è morto. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro. Lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono testimoni". Tanti i residenti che, dopo l'accaduto, si sono riversati in strada e che hanno intonato cori contro la Polizia.