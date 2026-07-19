"Non sono riuscita a guardare il video fino alla fine. Un uomo chiede aiuto per lunghi minuti, urla 'aiuto', 'basta'. Poi muore mentre è immobilizzato e sotto gli occhi dei soccorritori del 118”, ha scritto sui social Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Senato. "Sarà la magistratura ad accertare cosa sia accaduto e se vi siano responsabilità. Ma una cosa è certa: quando una persona è affidata allo Stato, lo Stato ha il dovere di proteggerne la vita e la dignità, sempre. Per questo servono verità, trasparenza e accertamenti rapidi. Per rispetto della vittima, dei suoi familiari e anche di chi ogni giorno, nelle forze dell'ordine e nel servizio sanitario, svolge il proprio lavoro con professionalità e umanità. Nel nostro Paese nessuno può morire così".