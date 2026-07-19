La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni, e con alcuni precedenti di polizia. La sorella: “L’hanno ammazzato, voglio giustizia”. In un video si sentono le urla dell’uomo morto: “Aiuto, basta, basta”.
Un uomo di 43 anni è morto in tarda mattinata nel quartiere Pilastro a Bologna. In base a quanto trapelato finora, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e, in base alle prima informazioni, anche il 118.
In un video le urla: "Aiuto, basta, basta”
L'uomo, secondo quanto riferito, avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. In un video si sento le urla dell’uomo morto: “Aiuto, basta, basta”. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro anche due soccorritori che però non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Uno dei due prova a sincerarsi delle sue condizioni ma senza risposta.
Chi era la vittima
La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni, con alcuni precedenti di polizia. I parenti del 43enne, fratello e sorella, riferiscono che aveva anche problemi di salute. L'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia per chiarire le cause della morte. Il corpo è stato portato via alle 16.30.
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La sorella: “L’hanno ammazzato, voglio giustizia”
"Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace". Sono le parole della sorella di Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un controllo di polizia. La donna, insieme all'altro fratello con il quale viveva il 43enne, ha seguito piangendo tutte le fasi dell'accertamento della polizia. "Non sappiamo cosa è successo - prosegue parlando con i cronisti, molto scossa - non sappiamo cosa è successo. Lo sanno loro, la polizia, cosa è successo a noi è arrivata la chiamata che è morto. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro. Lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono testimoni".