Un uomo di 43 anni è morto in tarda mattinata nel quartiere Pilastro a Bologna. In base a quanto trapelato finora, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e, in base alle prima informazioni, anche il 118.

In un video le urla: "Aiuto, basta, basta”

L'uomo, secondo quanto riferito, avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. In un video si sento le urla dell’uomo morto: “Aiuto, basta, basta”. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro anche due soccorritori che però non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Uno dei due prova a sincerarsi delle sue condizioni ma senza risposta.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni, con alcuni precedenti di polizia. I parenti del 43enne, fratello e sorella, riferiscono che aveva anche problemi di salute. L'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia per chiarire le cause della morte. Il corpo è stato portato via alle 16.30.