Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento polizia

Un 43enne di origine marocchina è morto al quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia nei pressi di uno stabile. I residenti hanno chiamato il 113 perché l'uomo stava dando in escandescenze nello spazio dei garage. Intervenuti per un controllo, gli agenti hanno spruzzato dello spray urticante al 43enne e lo hanno bloccato con delle fascette ai polsi prima che accusasse un malore fatale. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118.
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