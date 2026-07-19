Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento polizia

Un 43enne di origine marocchina è morto al quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia nei pressi di uno stabile. I residenti hanno chiamato il 113 perché l'uomo stava dando in escandescenze nello spazio dei garage. Intervenuti per un controllo, gli agenti hanno spruzzato dello spray urticante al 43enne e lo hanno bloccato con delle fascette ai polsi prima che accusasse un malore fatale. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118.