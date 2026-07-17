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Meloni agli agenti di polizia: "Lo Stato vi copre le spalle"

Politica
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La premier ha rivolto, a Roma, un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, e nelle attività di sicurezza "Alto Impatto", della Capitale e di Milano: "Ricordatevi che dietro di voi ci sono milioni di persone per bene che tifano per voi e vi dicono grazie". Po su X Meloni ha ribadito: "Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche"

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"Ricordatevi che lo Stato vi copre le spalle e che dietro di voi ci sono milioni di persone per bene che tifano per voi e vi dicono grazie". Queste le parole della premier Meloni durante un saluto, in questura a Roma, agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, e nelle attività di sicurezza "Alto Impatto", della Capitale e di Milano. "Facciamo tutto quello che possiamo per riconoscere il vostro lavoro, non solamente a parole, ma anche con le risposte che servono, con i rinforzi che sono arrivati sia a Roma che a Milano, investendo risorse che non erano state investite prima e sbloccando stipendi che erano fermi da tempo, dando nuovi strumenti con l'ultimo decreto sicurezza. Anche così si dimostra la riconoscenza", ha aggiunto la presidente del Consiglio. "Ancora una volta grazie. Ricordatevi che voi potete scendere in strada sempre a testa alta, se fermate un rapinatore, uno spacciatore, state restituendo agli italiani un pezzo di libertà", ha sottolineato ancora Meloni.

Meloni: "Tolleranza zero, non esistono zone franche"

La premier, poi, ha parlato dell’incontro con gli agenti anche sul suo profilo X, dove ha scritto: "Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall'altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà". A Meloni sono arrivati i ringraziamenti del capo della polizia, Vittorio Pisani, a nome delle donne e degli uomini della polizia di Stato, per la visita, per il sostegno e per la vicinanza espressi al personale.

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Giorgia Meloni, alla presenza del ministro dell’Interno Piantedosi, saluta gli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza "Alto Impatto", Roma, 17 luglio 2026. - ©Ansa
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