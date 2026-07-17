La premier interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo Ddl: “Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti? Non è giusto”, scrive. L’articolo 7 della norma modifica il codice civile per una serie di reati: chi è vittima di rapina o di violenza sessuale non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina ha pubblicato un post sui social per commentare una delle novità del ddl Sicurezza, ovvero lo stop alle richieste di risarcimento per chi subisce danni in seguito a reazioni delle vittime in casi di rapina o stupro. "Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari”, scrive la premier.

Il post della Meloni “Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”, afferma Meloni. Nel post è allegata anche una foto della premier e la scritta “Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque’”. Vedi anche Ddl sicurezza, dalla movida ai cortei: le misure per i giovani

Il post di Giorgia Meloni - ©Ansa