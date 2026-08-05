L'Aula vota sulle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico Senese. Sulla possibilità di accedere al contenuto delle conversazioni è da giorni che va avanti uno scontro politico: la maggioranza ha deciso di non renderle visionabili

È il giorno del voto in Aula alla Camera sulle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato indagato e poi condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico Senese a Roma. Sulla possibilità di dare l'accesso ai pm al contenuto delle chat del deputato di FdI è scontro: la maggioranza spinge per non renderle visionabili. Anche per questo ci sono state proteste dei senatori e dei deputati M5s, sia a Palazzo Madama che a Montecitorio, durante le dichiarazioni di voto. Alla Camera, i pentastellati hanno sollevato i cellulari inscenando un'azione simbolica di protesta e richiamando la campagna #fuorilechat promossa in queste settimane.

Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero elementi fondamentali nell’ambito di un’indagine sul ristorante La Bisteccheria d’Italia, di cui Delmastro è stato anche socio e di cui risultava proprietaria la figlia 19enne di Caroccia: è per il polverone sollevato da questo caso che, negli scorsi mesi, la premier Giorgia Meloni aveva chiesto le sue dimissioni (anche se lui non è indagato). Come per ogni parlamentare, i magistrati devono però avere l’autorizzazione della Camera di appartenenza per poter acquisire gli atti in cui è coinvolto Delmastro.

Pittalis: "Negare visione chat non ostacola lavoro magistrati"

Pietro Pittalis, il relatore della maggioranza in giunta per le Autorizzazioni, ha spiegato che negare l'acquisizione delle chat di Delmastro non impedirebbe comunque ai magistrati di "proseguire negli accertamenti". A suo avviso, sostenere che negare l'autorizzazione significhi elevare uno "scudo per ostacolare il lavoro" dei giudici è un "argomento inconsistente e pericoloso".

Cosa dice l'articolo 68

Il diniego, ha continuato Pittalis, è coerente con l’articolo 68 di Costituzione, secondo cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza", recita il secondo comma, mentre il terzo dispone che "analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. Se nel mirino è proprio l'articolo 68, le opposizioni a questo punto "abbiano la coerenza di proporre una legge di revisione costituzionale", attacca Pittalis.

Possibile ricorso alla Corte Costituzionale

Il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Devis Dori, si riserva di valutare un ricorso alla Corte Costituzionale: "Il conflitto in atto in questi giorni ha leso profondamente le prerogative del presidente di un organismo di garanzia: esistono gli estremi per sollevare la questione davanti all'Alta Corte. In questa direzione faremo i necessari approfondimenti", ha detto ieri.