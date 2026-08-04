Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campo largo, Schlein e Conte a pranzo insieme per chiarirsi. Ma distanze Pd-M5S restano

Politica
©Ansa

La segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte si sono visti in un ristorante romano, a Campo de' Fiori. Un incontro a due, all'insaputa degli altri leader del campo progressista. Era un appuntamento "concordato già la settimana scorsa", ha precisato Conte. Dal Pd hanno parlato di "clima disteso", spiegando che Conte e Schlein "hanno fatto il punto sui prossimi passi". Nei giorni scorsi il presidente del M5s ha ribadito il "No" all'invio di armi all'Ucraina

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un pranzo per chiarirsi. La segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte si sono visti in un ristorante romano, a Campo de' Fiori. Un incontro a due, all'insaputa degli altri leader del campo progressista. Era un appuntamento "concordato già la settimana scorsa", ha precisato Conte per sottolineare come il pranzo fosse stato programmato prima delle divergenze e polemiche degli ultimi giorni. 

Il pranzo tra Schlein e Conte e il nodo Ucraina

Dal Pd hanno parlato di "clima disteso", spiegando che Conte e Schlein "hanno fatto il punto sui prossimi passi". Il nodo è risaputo: nei giorni scorsi il presidente del M5s ha ribadito il "No" all'invio di armi all'Ucraina e poi ha aggiunto che saranno gli elettori a decidere la linea scegliendo il leader con le primarie. Quindi: se voteranno lui niente aiuti militari a Kiev. Nel faccia a faccia, Schlein ha ribadito che la road map concordata col Pd è un'altra: prima il programma e poi le primarie, perché chi vince rappresenterà una linea condivisa da tutti, non quella del proprio partito. E quindi, la politica sull'Ucraina - come il resto - dovrà essere definita prima del match ai gazebo, che sennò rischia di trasformarsi in una bagarre. "Sull'Ucraina in questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni - ha spiegato Conte -, la nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico". Insomma, ha gettato un po' di acqua sul fuoco ma senza spegnerlo del tutto. "Nessun problema personale - ha specificato Conte -. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco". 

Vedi anche

Ucraina, scontro Pd-M5s. Conte: armi? Decidono primarie. No di Schlein
FOTOGALLERY

©Ansa

piazza di kiev e due grafiche di numeri
1/7
Mondo

Guerra in Ucraina, quante munizioni sono rimaste a Kiev? I dati

Con la recrudescenza degli attacchi russi e l'utilizzo del missile Oreshnik, la lettera dal tono 'amichevole' inviata dal presidente ucraino Zelensky all'omologo americano Trump pone nuovi interrogativi sulle scorte di armamenti a disposizione di Kiev. Mentre vacilla l'approvvigionamento di munizioni organizzato dalla Repubblica Ceca, l'Ucraina fabbrica armi sempre più in autonomia e diversifica la produzione. Di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 27 maggio

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Caro carburanti, in corso Cdm: attesa decisione su proroga sconto

Politica

Lo sconto sui carburanti scade il 6 agosto. L'esecutivo ragiona su come procedere, tenendo conto...

Delmastro, giunta vota a maggioranza di portare caso subito in Aula

Politica

La Giunta per le autorizzazione della Camera ha votato a maggioranza di non procedere con...

Giornata Nazionale Enzo Tortora dedicata a vittime errori giudiziari

Politica

La data scelta è quella in cui nel 1983 Tortora - giornalista e popolare conduttore televisivo -...

Migranti, bozza dl: assunzione 500 agenti per più controlli frontiere

Politica

È quanto si legge in una bozza del decreto legge che sarà nel pomeriggio sul tavolo del Cdm....

Chat Delmastro, Giunta del Regolamento rinvia la decisione: è polemica

Politica

Con una votazione finito 7 a 6 a favore della maggioranza si è deciso che sarà la Giunta per le...

Politica: I più letti