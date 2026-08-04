Campo largo, Schlein e Conte a pranzo insieme per chiarirsi. Ma distanze Pd-M5S restanoPolitica
La segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte si sono visti in un ristorante romano, a Campo de' Fiori. Un incontro a due, all'insaputa degli altri leader del campo progressista. Era un appuntamento "concordato già la settimana scorsa", ha precisato Conte. Dal Pd hanno parlato di "clima disteso", spiegando che Conte e Schlein "hanno fatto il punto sui prossimi passi". Nei giorni scorsi il presidente del M5s ha ribadito il "No" all'invio di armi all'Ucraina
Un pranzo per chiarirsi. La segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte si sono visti in un ristorante romano, a Campo de' Fiori. Un incontro a due, all'insaputa degli altri leader del campo progressista. Era un appuntamento "concordato già la settimana scorsa", ha precisato Conte per sottolineare come il pranzo fosse stato programmato prima delle divergenze e polemiche degli ultimi giorni.
Il pranzo tra Schlein e Conte e il nodo Ucraina
Dal Pd hanno parlato di "clima disteso", spiegando che Conte e Schlein "hanno fatto il punto sui prossimi passi". Il nodo è risaputo: nei giorni scorsi il presidente del M5s ha ribadito il "No" all'invio di armi all'Ucraina e poi ha aggiunto che saranno gli elettori a decidere la linea scegliendo il leader con le primarie. Quindi: se voteranno lui niente aiuti militari a Kiev. Nel faccia a faccia, Schlein ha ribadito che la road map concordata col Pd è un'altra: prima il programma e poi le primarie, perché chi vince rappresenterà una linea condivisa da tutti, non quella del proprio partito. E quindi, la politica sull'Ucraina - come il resto - dovrà essere definita prima del match ai gazebo, che sennò rischia di trasformarsi in una bagarre. "Sull'Ucraina in questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni - ha spiegato Conte -, la nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico". Insomma, ha gettato un po' di acqua sul fuoco ma senza spegnerlo del tutto. "Nessun problema personale - ha specificato Conte -. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco".
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