La segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte si sono visti in un ristorante romano, a Campo de' Fiori. Un incontro a due, all'insaputa degli altri leader del campo progressista. Era un appuntamento "concordato già la settimana scorsa", ha precisato Conte. Dal Pd hanno parlato di "clima disteso", spiegando che Conte e Schlein "hanno fatto il punto sui prossimi passi". Nei giorni scorsi il presidente del M5s ha ribadito il "No" all'invio di armi all'Ucraina

Il pranzo tra Schlein e Conte e il nodo Ucraina

Dal Pd hanno parlato di "clima disteso", spiegando che Conte e Schlein "hanno fatto il punto sui prossimi passi". Il nodo è risaputo: nei giorni scorsi il presidente del M5s ha ribadito il "No" all'invio di armi all'Ucraina e poi ha aggiunto che saranno gli elettori a decidere la linea scegliendo il leader con le primarie. Quindi: se voteranno lui niente aiuti militari a Kiev. Nel faccia a faccia, Schlein ha ribadito che la road map concordata col Pd è un'altra: prima il programma e poi le primarie, perché chi vince rappresenterà una linea condivisa da tutti, non quella del proprio partito. E quindi, la politica sull'Ucraina - come il resto - dovrà essere definita prima del match ai gazebo, che sennò rischia di trasformarsi in una bagarre. "Sull'Ucraina in questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni - ha spiegato Conte -, la nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico". Insomma, ha gettato un po' di acqua sul fuoco ma senza spegnerlo del tutto. "Nessun problema personale - ha specificato Conte -. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco".