Guerra in Ucraina, quante munizioni sono rimaste a Kiev? I dati

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Guerra in Ucraina, dai Patriot ai droni: quante munizioni sono rimaste a Kiev? I DATI

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Con la recrudescenza degli attacchi russi e l'utilizzo del missile Oreshnik, la lettera dal tono "amichevole" inviata dal presidente ucraino Zelensky all'omologo americano Trump pone nuovi interrogativi sulle scorte di armamenti a disposizione di Kiev. Mentre vacilla l'approvvigionamento di munizioni organizzato dalla Repubblica Ceca, l'Ucraina fabbrica armi sempre più in autonomia e diversifica la produzione. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 27 maggio

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