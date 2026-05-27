La Commissione Ue va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma il Carroccio frena: "Siamo assolutamente contrari. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni", si legge in una nota del partito. Opposizioni subito all'attacco
È polemica per il “no” della Lega all’adesione dell'Ucraina all’Unione europea. Se da un lato la Commissione Ue va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o cluster, sull'adesione di Kiev al Consiglio Affari generali del 16 giugno, dall’altro il Carroccio frena: "La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni", si legge in una nota del partito. Opposizioni subito all'attacco. Borghi di Italia Viva parla di "totale corto circuito nel governo su un tema così cruciale". Il Pd: "Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa" (TUTTE LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO).
Le prossime mosse dell'Ue
Nella roadmap europea, come trapela da diverse fonti da Bruxelles, l’incontro del 16 giugno dovrebbe precedere il summit dei leader Ue del 18 e 19, dove ci si potrà esprimere sulla proposta dell’entrata di Kiev nell’Ue. Secondo il portale europeo Euractiv.com, inoltre, ci sarà la proposta di aprire il primo 'cluster' anche per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Magyar a capo del governo di Budapest, dopo l’era di Orban. E un incontro proprio tra Magyar e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe essere calendarizzato agli inizi di giugno.
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