La Commissione Ue va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma il Carroccio frena: "Siamo assolutamente contrari. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni", si legge in una nota del partito. Opposizioni subito all'attacco

È polemica per il “no” della Lega all’adesione dell'Ucraina all’Unione europea. Se da un lato la Commissione Ue va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o cluster, sull'adesione di Kiev al Consiglio Affari generali del 16 giugno, dall’altro il Carroccio frena: "La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni", si legge in una nota del partito. Opposizioni subito all'attacco. Borghi di Italia Viva parla di "totale corto circuito nel governo su un tema così cruciale". Il Pd: "Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa" (TUTTE LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO).