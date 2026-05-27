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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Iran, accordo si allontana. Raid Idf su Libano e Gaza, ucciso capo militare Hamas. LIVE

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Si riaccende pericolosamente la tensione in Medioriente. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, estese le operazioni di terra nel sud del Libano: Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche nella Striscia. Gli Usa intanto hanno comunicato agli alleati della Nato "drastici tagli", dai caccia ai sottomarini. Il Papa e la Flotilla: "Siano rispettati i diritti umani di tutti"

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Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Usa e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'Idf ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla Striscia di Gaza: sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Gli Usa invece nella notte tra lunedì e martedì hanno colpito 'per autodifesa' un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime: 'Ci difenderemo'. Gli Usa intanto hanno comunicato agli alleati della Nato 'drastici tagli', dai caccia ai sottomarini. Il Papa e la Flotilla: 'Siano rispettati i diritti umani di tutti'. 

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Il ministro della Difesa Israel Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'Idf a Gaza.

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Beirut: 31 vittime in attacchi israeliani in sud Paese

Gli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato 31 morti e 40 feriti. E' quanto affermato, con un comunicato, il ministero della Salute libanese, riferendo che, tra le vittime, ci sarebbero almeno 4 bambini e 3 donne: 14 persone - ha precisato il ministero - sono state uccise a Burj al-Shamali, vicino a Tiro. 

Media Israele: il capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso

Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferisce Ynet citando fonti israeliane. Successivamente, nella Striscia c'è stato un altro attacco, ed entrambi i raid hanno causato almeno due morti e oltre dieci feriti. 

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