Iran, accordo si allontana. Raid Idf su Libano e Gaza, ucciso capo militare Hamas. LIVE
Si riaccende pericolosamente la tensione in Medioriente. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, estese le operazioni di terra nel sud del Libano: Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche nella Striscia. Gli Usa intanto hanno comunicato agli alleati della Nato "drastici tagli", dai caccia ai sottomarini. Il Papa e la Flotilla: "Siano rispettati i diritti umani di tutti"
in evidenza
Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Usa e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'Idf ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla Striscia di Gaza: sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Gli Usa invece nella notte tra lunedì e martedì hanno colpito 'per autodifesa' un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime: 'Ci difenderemo'. Gli Usa intanto hanno comunicato agli alleati della Nato 'drastici tagli', dai caccia ai sottomarini. Il Papa e la Flotilla: 'Siano rispettati i diritti umani di tutti'.
Gli approfondimenti:
- Iran, la risposta alla proposta Usa per la fine della guerra: dal nucleare a Hormuz
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Katz: "Il capo militare di Hamas Odeh è stato ucciso"
Il ministro della Difesa Israel Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'Idf a Gaza.
Nato, Der Spiegel: “Usa pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini”
Nato, Spiegel: “Usa pronti a taglio bombardieri, caccia e sottomarini”Vai al contenuto
Beirut: 31 vittime in attacchi israeliani in sud Paese
Gli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato 31 morti e 40 feriti. E' quanto affermato, con un comunicato, il ministero della Salute libanese, riferendo che, tra le vittime, ci sarebbero almeno 4 bambini e 3 donne: 14 persone - ha precisato il ministero - sono state uccise a Burj al-Shamali, vicino a Tiro.
Media Israele: il capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso
Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferisce Ynet citando fonti israeliane. Successivamente, nella Striscia c'è stato un altro attacco, ed entrambi i raid hanno causato almeno due morti e oltre dieci feriti.