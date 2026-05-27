Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Usa e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'Idf ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla Striscia di Gaza: sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Gli Usa invece nella notte tra lunedì e martedì hanno colpito 'per autodifesa' un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime: 'Ci difenderemo'. Gli Usa intanto hanno comunicato agli alleati della Nato 'drastici tagli', dai caccia ai sottomarini. Il Papa e la Flotilla: 'Siano rispettati i diritti umani di tutti'.

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