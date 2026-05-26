Nato, Spiegel: “Usa pronti a taglio bombardieri, caccia e sottomarini”

Secondo il settimanale tedesco, in un incontro riservato a Bruxelles gli alti funzionari alleati sono stati informati dall'inviato di Hegseth sul piano di Washington: previsto un taglio "significativo" di bombardieri strategici e una "riduzione di un terzo dei caccia". Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione e si assisterebbe a un taglio "notevole di quelli armati”. Gli Stati Uniti "intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa” ascolta articolo

Gli Usa sono intenzionati a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla Nato con un taglio "significativo" di bombardieri strategici e una "riduzione di un terzo dei caccia". Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione mentre si assisterebbe ad un taglio "notevole di quelli armati". Le indiscrezioni sono riportate da Der Spiegel che riferisce di un incontro sul tema, alla fine della scorsa settimana, in cui l'inviato del capo del Pentagono Pete Hegseth ha informato alti funzionari degli alleati presso il quartier generale dell'Alleanza. Gli Stati Uniti "hanno chiarito che intendono mantenere la deterrenza nucleare in Europa nell'ambito della Nato. Per contro, gli europei dovrebbero farsi carico in gran parte da soli della difesa convenzionale del continente”.

La lista del disimpegno Gli Stati Uniti intendono ridurre le capacità militari messe a disposizione della Nato in caso di crisi, tagliando il numero di caccia, bombardieri strategici, sottomarini, navi da guerra e aerei destinati all’alleanza. Nel briefing riservato a Bruxelles è stato fatto il punto. Secondo il settimanale tedesco, Washington punta a dimezzare il numero di bombardieri strategici disponibili per la Nato. Il numero di jet da combattimento statunitensi verrebbe invece "ridotto fino a un terzo". Gli Stati Uniti prevedono anche di mettere a disposizione meno cacciatorpediniere della Marina militare e non intendono più fornire sottomarini all’alleanza. L’Europa sarebbe poi costretta a dotarsi autonomamente di droni da ricognizione, mentre Washington sarebbe pronta a ridurre anche la disponibilità di modelli armati. Vedi anche Nato, Germania: “Ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership”