L'Europa ha un piano B per sostituire la Nato?

Mentre monta l’insofferenza e il disinteresse del presidente Usa nei confronti dell’Alleanza Atlantica ci si chiede quali siano le opzioni alternative. Un sottoinsieme europeo? Un’alleanza tra Paesi Nato e un altro grande attore? Un gruppo che possa, ipoteticamente, contrapporsi agli stessi Stati Uniti? Al di là della forma che questo gruppo possa assumere, appare, tuttavia, chiaro che esistono dei problemi alla radice di qualunque quadro sostitutivo si possa delineare
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