Missione BBC: le 4 sfide sul tavolo del direttore generale (ex Google)

Il nuovo direttore generale Matt Brittin eredita un'emittente pubblica travolta da problemi finanziari, accuse di parzialità editoriale e scontri politici sul canone. Sul broadcaster pesa anche la causa da 10 miliardi di dollari intentata da Donald Trump dopo il controverso documentario di Panorama sul 6 gennaio. Intanto sono stati annunciati fino a 2mila tagli al personale e una drastica ristrutturazione di BBC News