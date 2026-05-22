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Missione BBC: le 4 sfide sul tavolo del direttore generale (ex Google)

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

Il nuovo direttore generale Matt Brittin eredita un'emittente pubblica travolta da problemi finanziari, accuse di parzialità editoriale e scontri politici sul canone. Sul broadcaster pesa anche la causa da 10 miliardi di dollari intentata da Donald Trump dopo il controverso documentario di Panorama sul 6 gennaio. Intanto sono stati annunciati fino a 2mila tagli al personale e una drastica ristrutturazione di BBC News

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