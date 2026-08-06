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Fermo immagine da Ceuta

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco

Questa settimana nella sua rubrica "Caravanserai" per Sky Insider Pietrangelo Buttafuoco scrive del dramma che si consuma nell'enclave spagnola in Marocco. Le immagini che arrivano da quella terra si sovrappongono a quelle già viste in un passato non troppo lontano, fotogrammi che interrogano la politica e le coscienze

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