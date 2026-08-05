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Migrazioni: calano gli espatri dall'Italia, Spagna prima destinazione

Gabriele De Palma
©Getty

Poco più di centomila gli italiani che hanno scelto di trasferirsi all’estero, mentre poco meno di 400mila i nuovi residenti in Italia provenienti da oltreconfine. Più vivace, invece, la situazione sul fronte interno, con flussi in aumento soprattutto da sud verso nord. I dati ISTAT

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