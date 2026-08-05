Il caos politico in Romania apre a un governo Maga in Europa?

L'instabilità domina il panorama politico romeno tra elezioni annullate, trattative fallite, cadute di governi. Lo scenario di voto anticipato è sempre più concreto. In questa cornice avanza l'estrema destra di George Simion e del suo partito AUR. La prospettiva di una consacrazione alle urne del leader preoccupa particolarmente a Bruxelles: non solo perché trionferebbe sovranismo e spirito anti-Ue, ma è il tempismo di questa circostanza che potrebbe essere particolarmente infausto