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Il caos politico in Romania apre a un governo Maga in Europa?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L'instabilità domina il panorama politico romeno tra elezioni annullate, trattative fallite, cadute di governi. Lo scenario di voto anticipato è sempre più concreto. In questa cornice avanza l'estrema destra di George Simion e del suo partito AUR. La prospettiva di una consacrazione alle urne del leader preoccupa particolarmente a Bruxelles: non solo perché trionferebbe sovranismo e spirito anti-Ue, ma è il tempismo di questa circostanza che potrebbe essere particolarmente infausto

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