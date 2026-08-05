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Economia

Settembre è il nuovo “Capodanno”: in ferie si ripensa la carriera

Beatrice Subissi

©Getty

Sole, mare, spiaggia e autoanalisi. Sfruttare le ferie come “riposo attivo” consente di valutare con lucidità i propri obiettivi e trasformare lo stacco dalla routine in un piano d’azione concreto per l’autunno. “La prima cosa da fare a settembre non è smaltire le email, ma fissare subito un appuntamento con sé stessi per trasformare i desideri estivi in un piano reale”, avverte Arnaldo Carignano, Talenti Director di Randstad

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