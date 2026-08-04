Quattro nuove voci femminili da ascoltare subito

Dall'r&b profondo di BabyRose al folk di Haylie Davis, dal pop-soul di Sienna Spiro a Nia Archives e isuoi ritmi jungle contaminati: eccoquattro artiste emergenti e di talento che vale la pena tenere d’occhio
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