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Quattro nuove voci femminili da ascoltare subito

Michele Boroni

Michele Boroni
Haylie Davis @Getty

Dall'r&b profondo di BabyRose al folk di Haylie Davis, dal pop-soul di Sienna Spiro a Nia Archives e isuoi ritmi jungle contaminati: eccoquattro artiste emergenti e di talento che vale la pena tenere d’occhio  

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