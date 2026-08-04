Mondo
Incidente aereo in Perù, i voli turistici sono sicuri? L’esperto
Mentre sembra essere un fake il video circolato in rete sugli ultimi istanti del volo, inizia il lavoro della Commissione d'inchiesta peruviana per comprendere la dinamica dello schianto. Abbiamo parlato di quanto accaduto con il professor Lorenzo Mezzadri, Presidente dell'IFSC - Italian Flight Safety Committee
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