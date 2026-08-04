Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Incidente aereo in Perù, i voli turistici sono sicuri? L’esperto

Stefania Pinna

Stefania Pinna

©Getty

Mentre sembra essere un fake il video circolato in rete sugli ultimi istanti del volo, inizia il lavoro della Commissione d'inchiesta peruviana per comprendere la dinamica dello schianto. Abbiamo parlato di quanto accaduto con il professor Lorenzo Mezzadri, Presidente dell'IFSC - Italian Flight Safety Committee

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ