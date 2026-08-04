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Mai così pochi aiuti all'estero: l'impatto dei tagli di Trump (e Musk)

Gianluca De Feo

Youtrend
Una manifestazione a Washinghton a inizio 2025 contro i tagli degli aiuti (Getty)

Dal 2004 non si registrava un livello più basso di fondi destinati ai Paesi esteri. E il crollo coincide con il secondo mandato del tycoon. Un'analisi del Pew Research Center mostra quando sono diminuiti e come è cambiata la geografia dei finanziamenti 

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