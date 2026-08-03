La reinterpretazione di un classico italiano in chiave flamenca. Il rispetto delle tradizioni musicali di un Paese e l’importanza della contaminazione culturale. La passione per De Gregori e De André, per pizzica e tarantella. L’omaggio a Camarón a Madrid e i sogni da realizzare. La libertà nel fare musica, elemento essenziale della loro vita artistica: abbiamo incontrato Marta Robles e Alicia Grillo de Las Migas, che hanno da poco pubblicato LUNA, versione flamenca di "Non voglio mica la luna" di Fiordaliso