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Chi è e come si comporta l'utente medio di Polymarket?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Negli ultimi anni, i mercati predittivi sono cresciuti a ritmi esponenziali in tutto il mondo, anche grazie a Polymarket. I tre grandi settori che dominano l'attività della piattaforma sono lo sport, la politica e le criptovalute, ma il comportamento dei trader varia sensibilmente a seconda dell'argomento scelto

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