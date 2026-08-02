Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Wayne McGregor: “La danza è una connessione umana diretta, un dialogo in tempo reale”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto: Andrea Avezzù - Courtesy La Biennale di Venezia

Il direttore artistico della Biennale Danza racconta la ventesima edizione che si è appena conclusa dal titolo “Time does not exist” con uno sguardo già al prossimo biennio. “Abbiamo miniaturizzato le nostre esperienze e guardiamo moltissimi contenuti sul telefono dove il tempo accelera. La cosa meravigliosa del teatro è che ci impone di rallentare e ci impedisce di fare più cose contemporaneamente. Qui il tempo è sospeso. La danza è una connessione umana diretta, empatica, da persona a persona”. L’intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ