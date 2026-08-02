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Politica

La campagna elettorale che nessuno vuole ammettere

Andrea Bonini
©Ansa

Nonostante guerre, crisi internazionali, tensioni economiche, gli istinti elettorali sembrano caratterizzare sempre di più la vita politica italiana. Maggioranza ed opposizione cercano di marcare i rispettivi territori. Il richiamo di Mattarella nel discorso del “Ventaglio”: le tensioni non distolgano l’attenzione dai problemi degli italiani, le leggi non si scrivono sui singoli casi. Ma da qui al voto ogni mossa rischia di essere soltanto una manovra di partito

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